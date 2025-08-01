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    賣冒牌吊飾悠遊卡暴利9成！ 「乖乖」堅持告到底

    正版乖乖悠遊卡限量一萬張上市即被搶購一空，引發收藏熱潮，網拍價飆破5000元。淘寶上也出現大量仿冒商品，以低價販售各種乖乖包裝造型，流通至台灣。（翻攝網路）

    正版乖乖悠遊卡限量一萬張上市即被搶購一空，引發收藏熱潮，網拍價飆破5000元。淘寶上也出現大量仿冒商品，以低價販售各種乖乖包裝造型，流通至台灣。（翻攝網路）

    2025/08/01 15:14

    〔記者王捷／台南報導〕沈姓女子從淘寶、蝦皮購買仿冒「乖乖」的吊飾，改造後加入悠遊卡在蝦皮轉賣，單件獲利近9成，乖乖公司發現後，堅持提告侵害商標與著作財產權，且不願協商和解，台南地院認定構成犯罪，判處徒刑2月，緩刑2年。

    正版「好運乖乖來造型悠遊卡」，是縮小版的奶油椰子口味乖乖，約2019年販售、限量一萬張，售價190元。因奶油椰子乖乖的綠色包裝在各行各業形成另類的平安符文化，這款悠遊卡很快被搶購一空，至今網拍價格仍在3000元到5000元不等，但淘寶上則有許多不同口味的乖乖，以低廉價格販售。

    台南地檢署指出，30歲沈女為「與神同行工作室」負責人，明知乖乖圖樣是乖乖公司的註冊商標與美術著作，卻在2023年12月至2024年11月間，網購侵權商品，再將悠遊卡放入後縫合，製作成吊飾後，以每件399元價格於蝦皮販售。

    乖乖公司下單購買沈女的6件產品，經鑑定為仿冒品後提出告訴。起訴書載明，沈女每件商品可獲利185元，推估其進貨與改造成本約為214元，從中國低價進貨、台灣高價販售，單件毛利率高達近九成。

    台南地方法院審理認定，沈女構成散布侵害著作財產權的重製物罪與販賣侵害商標權商品罪，為想像競合，應從一重處斷。法院指出，她自始坦承犯行，接獲通知後即下架商品並關閉賣場，亦表達賠償意願，惟乖乖公司不願協商。所販商品價格不高、數量有限，整體情節尚屬輕微，法院最終判處2月徒刑，緩刑2年。

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