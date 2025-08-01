下車忘打P檔 滑行連環撞......警以為肇逃 女駕駛在後苦追 路人怕是酒駕

尤女車輛在無人駕駛下，竟自行轉彎。（民眾提供）

2025/08/01 15:12

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市左營區今（1）日上午發生一起擦撞車禍，離譜的是，警方要當事人尤女將車移到路旁時，尤女沒熄火就下車，還忘了打P檔，致車子在無人駕駛下向前滑行，員警以為尤女逕自離開跟上去，後來發現尤女在後追趕，而她的車輛分別撞上2部車及中央分隔島後才停下，嚇壞用路人，「還以為是酒駕」。

左營分局博愛四路派出所上午9時10分接獲通報，在大中路段（文自路至博愛三路口）發生車禍，警方趕抵處理，經了解，為31歲尤姓女子駕駛灰色轎車，與石姓男子駕駛的黑色轎車發生碰撞，無人受傷。

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員警引導雙方將車輛移置路旁，未料，尤女沒有熄火就下車，一時疏忽未打入P檔，車輛處在D檔且無人駕駛狀態下，持續慢速滑行，匪夷所思的是，該車竟然還自行左轉進博愛路，先碰撞葉姓男子所駕白色小客車，以及停放在博愛、大中路路邊停車格內，吳姓男子所有的紅色特斯拉轎車，該車最終沿博愛三路南向滑行至中央分隔島才停下。

事發當下，員警以為尤女要逕自離開車禍現場，駕車尾隨要她停下，後來才發現她在車後一路追趕，所幸該起事故未造成人員受傷。

警方進行交通疏導，並通知交通分隊協助測繪、蒐證，各方駕駛經酒測均無酒精反應。警方提醒駕駛人於車輛臨時停車時，務必確認拉起手煞車並打入P檔，避免類似憾事發生。

警車尾隨尤女車輛，而她在後苦苦追趕。（民眾提供）

尤女車輛先發生撞擊前車事故。（民眾提供）

尤女車輛擦撞白色轎車。（民眾提供）

停車格內特斯拉遭擦撞。（民眾提供）

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