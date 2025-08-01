是巧合？箱屍案查不到關鍵影像 警拜地藏庵燒冥紙當晚就破案

新北市新莊警分局偵辦箱屍案，擴大過濾監視器，分局長陳保緒到新莊地藏庵參拜，專案小組重返現場（見圖）焚燒金紙，當晚就逮獲陳嫌破案。（記者吳仁捷攝）

2025/08/01 15:14

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市新莊區新泰路369巷底一處小排水溝，日前遭人丟棄紅色行李箱，里長聞到惡臭報案，警方到場開啟，赫見竟有具男屍，全身蜷縮且雙腳萎縮，後背刺有蜘蛛圖案、左手也有刺青，警方掌握陳嫌棄屍畫面，上月底逮人，今天上午透過緊急人工比對，確認死者為陳嫌失聯父親。記者到棄屍現場查訪，發現陳嫌將行李箱藏入巷底小排水溝的鐵橋，因位置隱密，幾乎沒人發現，直到上月24日大雨，水勢上漲將行李箱沖至小排水溝，里民循屍臭發現異狀，通報里辦公室報案。

值得一提的是，專案小組擴大過濾監視器無著，一度憂心棄屍時間超過監視器儲存約30日時限，偵辦陷入膠著，直到新莊分局長陳保緒到新莊信仰中心地藏庵，參拜地藏王菩薩、文武大眾爺等神祇，專案小組成員再回棄屍現場焚燒金紙，希望借助宗教力量加持，早日破案。說也離奇，專案小組當晚便過濾出陳嫌7月6日晚間棄屍畫面，連忙回溯陳嫌居住新莊中平路一帶，取得拘票連夜逮人破案。

以上為民俗說法 僅供參考

新莊箱屍案棄屍小鐵橋下方曝光。（記者吳仁捷攝）

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