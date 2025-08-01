屏東縣警局新任局長甘炎民、副局長蘇榮明就任

新任縣警局長甘炎民宣誓就職。（記者葉永騫攝）

2025/08/01 14:56

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣警局今天舉行縣警局長交接典禮，由縣長周春米到場主持，警政署警政委員張樹德擔任監交，新任局長甘炎民、副局長蘇榮明正式宣誓就任。周春米表示，甘炎民學經歷豐富，一定能做好屏東治安的工作，她也希望在打詐、阻詐、交通方面持續努力。

屏東縣警局長戴台㨗調任高雄市警局主任秘書，新任警長由甘炎民接任，甘炎民現年54歲，為中央警察大學58期外事警察學系畢業、國立中正大學犯罪學研究所碩士、犯罪防治學博士，歷任內政部警政署刑事警察局國際刑警科長、臺南市警局學甲、佳里、第四分局、永康分局長、警政署國際組副組長及署長室主任等重要職務，能力備受肯定。

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副局長蘇榮明，現年61歲，歷任連江縣副局長、警政署後勤組科長、屏東縣警局主任秘書、里港分局長、嘉義朴子分局長等職務，與屏東相當有淵源，對地方相當熟悉。

縣長周春米表示，前局長戴台㨗任內，對各項縣政需求、警政治安均全力以赴，克盡職責，也多次榮獲各項評比績優，對於新任局長在學經歷及往日工作上的表現給予高度肯定，期盼甘炎民能在既有堅實的基礎上，繼續投入屏東縣的治安維護工作，尤其在打詐、阻詐及交通方面一定要持續的努力，做好治安的工作。

屏東縣警局長交接典禮，由縣長周春米主持、警政委員張樹德監交（中左二）、甘炎民（右）從副局長賴吉雄接過印信就任。（記者葉永騫攝）

屏東縣警局長交接典禮由縣長周春米主持。（記者葉永騫攝）

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