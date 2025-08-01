涉SOGO收賄案 立委陳超明、助理均被延長限制出境、出海8月

國民黨立委陳超明。（資料照）

2025/08/01 15:04

〔記者楊國文／台北報導〕朝野立委身陷SOGO經營權收賄案風波，其中國民黨立委陳超明一審被判7年8月、辦公室主任梁文一判刑5年，2人均遭限制出境、出海8個月，高等法院日前召開延押庭，陳、梁2人均否認犯行，稱家庭、工作重心都在台灣，不可能棄保逃亡，請求勿延長境管處分；高等法院認定陳、梁均有逃亡之虞，裁定2人均從8月4日起延長限制出境、出海8個月。

高等法院審酌陳超明、梁文一遭限制出境、出海的境管處分，將於8月3日屆滿，因此於7月24日傳訊2人出庭說明，做為是否延長境管參考。

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陳超明訊稱，未涉貪污不法犯行，否認犯罪嫌疑重大，而且歷來均遵期到庭，工作住所均在國內，而且他是立委，自無畏罪逃亡可能。陳亦稱，擔任立院經濟委員會立委，需要出國參加研討會，對國家發展有幫助，希望不要延長限制出境、出海，以便他執行公務。

梁文一、律師均否認梁文一有不法犯行，只是擔任立法的辦公室主任，單純負責立法院行政職務，並不對外參加活動，並無人脈及資源可供逃亡，何況告梁文一的家庭、人際與工作重心均在台灣，並無逃亡之虞，而且侮次均遵期出庭，請求無再延長限制出境、出海。

高院指出，陳、梁2人均否認犯行，但依據相關人證、資金流向及對話紀錄、監聽譯文等證據，陳、梁2人涉貪污罪嫌重大，而且台北地院分別判陳7年8月、梁5年徒刑，可見2人罪責甚重。

高院認為，陳、梁均被一審判處重刑，仍存有畏罪逃亡的誘因，司法實務上亦發現，涉案被告審理中雖遵期到庭，國內也有家人及住所，仍然棄保潛逃，審酌陳超明身為立委，梁文一則為其辦公室主任，與一般人相比擁有較豐富的人脈與資源，仍有逃亡海外的可能，對2人實施境管已屬干預較少的強制處分，裁定2人均自8月4日起限制出境、出海8個月。可抗告。

檢方調查指控，前太平洋流通投資公司負責人李恆隆涉嫌透過中間人，行賄時任立委蘇震清、廖國棟、陳超明、徐永明等人，透過公司法修法或舉辦公聽會，施壓經濟部官員撤銷太流增資登記，以奪回SOGO百貨經營權。

台北地院依貪污治罪條例的不違背職務收賄罪重判蘇震清等多位立委，其中，蘇震清被重判10年、廖國棟8年6月、徐永明7年4月、陳超明7年8月徒刑，多位立委辦公室主任、助理亦被判刑，全案上訴高等法院審理。

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