18億打造彰化地檢署大樓 誰起頭？影片裡是她

彰化地檢署與行政執行署彰化分署新廳舍，今天舉行落成啟用典禮。（記者顏宏駿攝）

2025/08/01 14:45

〔記者顏宏駿／彰化報導〕斥資18億元打造的彰化地檢署與行政執行署彰化分署新廳舍，今天舉行落成啟用典禮，法務部長鄭銘謙、檢察總長邢泰釗等人親臨主持。現場播放一段影片，縣長王惠美10年前擔任立委，為督促法務部趕快搬遷地檢署，不惜使出「激將法」。她提到「地檢署再不搬遷，舊廳舍就要變成歷史建築」，法務部趕快加緊作業，取得現有用地，才有今天的全新廳舍。

王惠美說，她當時在立院司法委員會，發現彰化地檢署舊辦公廳舍十分老舊，確實需要遷建，她經常去找法務部政次陳明堂，此案才有「開始」。現在完工，她要感謝中央，對這項建設的支持。檢察官需要好的辦公環境，這棟大樓也有助於提昇司法的辦案和效率，讓民眾對司法服務感到滿意，有這棟大樓，也會讓民眾感到「正義在我身邊」。

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法務部長鄭銘謙說，全新的辦公廳舍落成，這是歷史一刻，昔日縣長在立委任內提到「再不搬，就要變歷史建物了」，這表示，大家都有殷切的盼望，有歷任長官的支持和同仁的努力，大家才能迎來今天的落成啟用。他要特別謝謝王惠美鍥而不捨地為地檢署與行政執行署遷建而奔走。

檢察總長邢泰釗說，他在台北地檢署服務時，當時彰化地檢署檢察長黃玉垣為了推動大樓遷建，打破層層的行政程序，直接面見前部長邱泰三，黃檢察長帶著筆電，秀出彰檢新大樓的3D電腦圖，逐一說出設計的構想。這說明，新大樓是一棒接一棒，才能有今日。

王惠美說，再不搬，彰化地檢署舊廳舍就要變成歷史建築。（記者顏宏駿翻攝）

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