台電數百人列隊敬禮為李元瀚送行 追思影片讓人噴淚

台電公司董事長曾文生與員工鞠躬追思。（記者林宜樟攝）

2025/08/01 14:25

〔記者林宜樟／嘉義報導〕丹娜絲颱風重創嘉義縣電力系統，台電嘉義區處員工李元瀚7月15日在義竹鄉搶修電力時遭電擊，因公殉職，今天舉辦告別式，台電董事長曾文生與數百位台電人員列隊向靈柩鞠躬敬禮，為李元瀚送行，含淚送他最後一程。

李元瀚自2016年起服務於台電嘉義區處，長年投入偏鄉供電、災害搶修與技術訓練工作，曾參與國家「班班有冷氣」等大型計畫，工作表現受民眾肯定；李元瀚連日參與丹娜絲颱風風災復電搶修，執行高壓線搶修時發生感電意外、因公殉職，享年36歲。

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曾文生說，感謝總統代表國家頒贈褒揚令給元瀚，但颱風季節還沒有結束，大雨還在下，山區傳出災情，台電公司全體人員會打起精神，持續做好穩定供電的工作，搶修電力；山區若因大雨發生土石流和坍方，搶修不易，請用戶多體諒，台電願意在第一時間進行搶修，但需要給台電弟兄一點空間，在安全的前提下進行搶修。

台電公司表示，元瀚家屬決定捐贈器官、遺愛人間，將其生命賦與他人新生，眼角膜捐贈象徵「身後傳光」延續台電「為他人帶來光亮」的使命與精神，李元瀚點亮無數家庭燈火，會在人們心中永遠閃耀，台電嘉義區處員工也剪輯追思影片，紀念李元瀚在工作崗位上的身影，與同仁心中的記憶。

台電人員列隊為李元瀚送行。（記者林宜樟攝）

李元瀚（右）的工作身影。（台電公司提供）

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