抗議狗叫打人遭鄰居3父子圍攻 動刀反擊見血依殺人未遂罪起訴

黃姓男子為了鄰居家狗叫聲，竟拿刀差點殺死鄰居被逮。（民眾提供）

2025/08/01 14:02

〔記者黃佳琳／高雄報導〕家住鳳山的黃男與鄰居蘇男常為了狗叫聲發生糾紛，今年5月，黃、蘇兩人再度發生口角，黃先動手打蘇男，蘇男的2個兒子見狀，上前替老爸助拳，黃男拿刀反擊蘇家父子3人時，刀子刺進蘇父右胸，害蘇父差點死掉，黃雖辯稱自正常防衛，但不被檢察官採信，偵結後依殺人未遂罪起訴。

檢方指出，50歲的黃姓男子不滿蘇姓鄰居家養的狗愛亂叫，時常跑去蘇家抗議，今年5月25日，黃男又為了狗叫聲與蘇家父親（66歲）發生口角爭執，黃男先動手打了蘇父一巴掌，蘇家兩個兒子（22、21歲）看到老爸被打，火氣也上來，跟著父親一起痛扁黃男。

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黃男被蘇家父子3人圍毆時，掏出一把摺疊刀揮舞，先劃傷蘇家大兒子的指頭，蘇家二兒子見哥哥受傷，拿鐵鍬痛打黃男頭部及身體，黃男緊握折疊刀反擊，將刀子刺入蘇父右胸，2個兒子看到老爸被刀刺傷，趕緊上前奪刀並將黃男壓制在地，警方獲報到場後，趕緊將蘇父送醫，幸即時搶救，蘇父撿回一命。

高雄地檢署偵查時，黃男坦承拿刀刺傷蘇父，但辯稱自己被蘇家父子3人圍攻，為求自保才動刀，屬正常防衛，沒有想要殺人，但檢察官勘驗現場監視器畫面，發現他持刀時並非遭多人圍攻，而是在拉扯鐵鍬過程中朝蘇父單獨攻擊，且攻擊部位為胸部要害，認定他的行為有殺人意圖，依殺人未遂罪起訴；至於蘇家2個兒子毆打黃男部分，也被檢方依傷害罪起訴。

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