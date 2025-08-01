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    箱屍案嫌犯竟是新莊體育場怪異攤車老闆 死者疼兒打造攤車謀生

    陳男不固定出攤，而且攤車布置怪異，也常衣衫不整，雖然吸睛但不太有顧客上門，陳嫌落網後，幹員及網友都驚覺，落網的竟是怪異攤車老闆。（記者吳仁捷翻攝）

    陳男不固定出攤，而且攤車布置怪異，也常衣衫不整，雖然吸睛但不太有顧客上門，陳嫌落網後，幹員及網友都驚覺，落網的竟是怪異攤車老闆。（記者吳仁捷翻攝）

    2025/08/01 13:41

    〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市新莊警分局偵破箱屍命案，目前釐清屍體為陳姓嫌犯失聯3週的父親陳翁；鄰居直指，死亡的陳父疼愛獨子，為讓孤僻愛子陳男自力更生，替他打造小攤車，到新莊體育園區、幸福路、中平路一帶販賣芋頭粥、肉羹、甜點，但陳男不固定出攤，而且攤車布置怪異，也常衣衫不整，雖然吸睛但不太有顧客上門，陳嫌落網後，幹員及網友都驚覺，落網的竟是怪異攤車老闆。

    警方上月31日上門逮人，引發鄰居圍觀，鄰居透露，陳男與雙親同住，陳父雙腳萎縮，領有殘障手冊，平日很少與外人互動，性格孤僻，家中常傳爭吵、砸東西聲響，鄰居不堪其擾，曾報案妨害安寧，但都未成案，6月底鄰居報案119要破門，後來也因陳家沒開門，不清楚家中狀況。

    鄰居說，陳家雙親很疼兒子陳男，陳男因無業，陳父為讓他能自力更生，為他打造一輛攤車，還會幫他烹煮大甲芋頭粥、肉羹、甜湯等食品，讓兒子推攤車外出販售賺錢維生，但陳男無心經營，常常休息不出攤，不時推攤車到新莊體育場、幸福路鄰近地區販售。

    據了解，陳男與父母住在新莊區中平路巷內，當地里長說，上月陳家親戚報案，稱陳家有人失聯，警方、消防到場，但不敢貿然破門，只能撤收返隊。在那之後，鄰居們就再沒看過陳父身影，約消失至少3週，只看到陳男與母親出入。

    箱屍案曝光後，警方調閱相關監視器，昨晚11時許鎖定陳男住處派員逮捕，陳男仍強烈反抗不願配合，隨著箱屍身分確認為陳嫌父親，警方持續突破陳男心防，雖然目前沒有直接跡證，但將朝殺害直系血親尊親屬、遺棄屍體等罪嫌偵辦。

    新莊警分局偵破箱屍案，掌握陳姓男子拖行行李箱棄屍時間，進一步偵破全案。（記者吳仁捷翻攝）

    新莊警分局偵破箱屍案，掌握陳姓男子拖行行李箱棄屍時間，進一步偵破全案。（記者吳仁捷翻攝）

    新莊警分局偵破箱屍案，掌握陳姓男子拖行行李箱棄屍時間，進一步偵破全案。（記者吳仁捷翻攝）

    新莊警分局偵破箱屍案，掌握陳姓男子拖行行李箱棄屍時間，進一步偵破全案。（記者吳仁捷翻攝）

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