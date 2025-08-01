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    「阿北車手」送貨20年轉收詐款 首出勤落網哀喊沒薪水

    61歲許姓男車手（中）在萬和國中後門落網。（讀者提供）

    61歲許姓男車手（中）在萬和國中後門落網。（讀者提供）

    2025/08/01 13:07

    〔記者黃旭磊／台中報導〕台中南屯警方逮捕61歲許姓男車手，查出許嫌曾擔任外務送貨20多年，七月失業後被詐團盯上，以可「申請中高齡就業補助」為誘餌，讓許男從新北市三重搭高鐵到台中收取贓款，許男落網後稱，首度出勤連幾千元酬勞都沒收到，依詐欺、洗錢防制法等罪嫌送辦。

    台中市第四警分局今表示，賴女（36歲）於4月間誤信股票投資群組推薦，投資虛擬貨幣成功「出金」獲利數萬元後，陸續投入百萬元積蓄遭騙，警方確認這是詐騙集團慣用手法，詐團「理專經理」持續聯繫賴女要求加碼投資，員警將計就計於7月24日緝獲面交取款的許姓車手。

    許嫌向警方說，擔任外務送貨20多年突遭解雇，經同業介紹收款工作「可領取中高齡就業補助」，沒想到雇主很快就答應，只給了高鐵票還沒拿到尾款，就被警方在萬和國中後門逮捕。

    警方表示，許嫌因二度就業需求，上網搜尋求職補助廣告，誤入詐騙集團徵才陷阱，對方以辦理勞健保為由，騙取身分證件個資並指派到南屯取款，期間，許嫌一度起疑因經濟困難仍答應執行，未料竟淪為詐騙集團車手，全案依詐欺、洗錢防制法等罪嫌，本週移送台中地檢署偵辦。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    詐團謊稱「可申請中高齡就業補助」讓許男上鉤。（讀者提供）

    詐團謊稱「可申請中高齡就業補助」讓許男上鉤。（讀者提供）

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