新北警消救溺殉職 民團立院抗議要求消防員納「職安法」

消防員工作權益促進會（消促會 ）等民團、工會1日在立法院群賢樓前抗議，指出10年來已經有43位消防員殉職，要求政府立刻將消防員納入「職業安全衛生法」。（記者陳逸寬攝）

2025/08/01 12:29

〔記者方瑋立／台北報導〕消防員工作權益促進會（消促會 ）今（1）日上午與各民團在立法院群賢樓前召開記者會，指出10年來已經有43位消防員殉職，要求政府立即將消防員全面納入「職業安全衛生法」，不應再以修法困難或等待社會共識為由拖延，否則殉職悲劇只會一再重演。

今年7月8日新北市發生2名消防員吳恩碩、張敬謙因救援違規戲水民眾殉職溺斃事件，即將滿一月，消促會秘書長陳彥凱說，執政黨僅以納職安法「需社會共識」回應，未具體提出作為；在野黨雖有修法提案，卻停留在一讀未排審，形同無效。消促會副理事長鄭少書痛批，消防員每天冒險救災，卻得不到最基本的職安保障，這不是制度殺人是什麼？

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記者會上多位代表點名內政部處理殉職事件草率、程序違失。消促會指出，新北市消防局延遲8天才啟動調查會，且拒絕提供資料予調查委員，甚至要求當天現場手抄資料，調查制度形同虛設。另對於內政部在災調會尚未開會前就發布新聞稿並公布現場照片，促進會痛批此舉已違反調查保密原則，「災調會不是讓官員選妃、挑自己喜歡的委員辦案」。

與會團體包括台灣公共革新力量聯盟、台灣汽車貨運暨倉儲業產業工會、台大醫院工會等也表態聲援。台大醫院工會常務理事潘泓甫指出，公立醫院的護理師同樣具公務員身份，卻適用職安法，「為何消防員就不行？難道安全保障還要看身分？」

台汽會也強調，消防員不是超人，而是與所有勞工一樣有基本職安權利的受僱者。消促會說，透過消防法保障職安不僅缺乏外部監督與職業醫學專業，還出現「球員兼裁判」的荒謬情況，形同政府規避責任。

消促會呼籲，行政機關應立即指定消防員適用職安法，無需立法和修法；在野黨應推動相關修法儘速排審，真正回應基層殉職悲劇的警訊，讓「消防員的命，消防員決定」，終止「制度殺人」亂象。

消防員工作權益促進協會秘書長陳彥凱。（記者陳逸寬攝）

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