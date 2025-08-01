新莊箱屍案解剖釐清死因 警緊急安置死者妻

新莊警分局偵辦箱屍案重大突破，掌握陳嫌拖行行李箱棄屍畫面，並從棄屍處擴大查訪上百民眾。（記者吳仁捷翻攝）

2025/08/01 13:03

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市警新莊分局偵辦箱屍案，一路從棄屍處新泰路381巷底回溯監視器影像、查訪關鍵民眾發現丟棄的紅色行李箱可能時間點，查出曾拖行李箱丟棄該處的29歲陳姓嫌犯涉嫌重大，上月31日在新莊中平路逮獲陳嫌，但過程中他極不配合，因陳母全程不發一語，疑不明原因出現創傷症候群或遭逢巨變精神不穩定，目前警方協調社會局緊急安置陳母；檢警今天上午解剖，進一步釐清死因及死亡時間。

警方持續追查新莊箱屍案，出現重大突破，上月31日逮獲29歲陳姓男子，扭送警局偵辦；警方還原偵辦過程，表示相驗後，法醫研判死亡10天以上，加上到附近查訪到一位郭姓關鍵目擊者，表示他幾乎每天經過，發現這只行李箱至少棄置該處兩週，警方再擴大調閱至7月初，掌握陳嫌6月出現在中平路36巷口，抓到嫌犯後，進一步比對出死者身分。

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警方公布嫌犯拖行李箱棄屍畫面，發現陳嫌從新莊中平路住處，拖行紅色行李箱到新泰路381巷底的小排水溝，警方從細微的甩箱丟入畫面開始回溯監視器畫面、查訪案發地周遭民眾，以棄屍處為中心，擴大過濾監視器，掌握到陳嫌步行拖行行李箱甩棄棄屍。

警方透露，警方追查之際，發現嫌犯甩箱丟棄後疑下到小排水溝，將行李箱塞到小鐵橋下方，但查訪時，民眾雖透露曾看到紅色行李箱放置該處，但都無法說出明確時間；直到警方查訪到郭姓等民眾，因將車輛停放案發處對面的高架橋下，或要從與棄屍處同向的老社區到對面高架橋下運動，回程時從中環路方向，過馬路回老舊社區時，看見棄置的行李箱，清楚說出看見棄置行李箱時間點，協助警方確認關鍵時間，擴大過濾監視器，終至偵破全案。

新莊警分局偵辦箱屍案重大突破，掌握陳嫌拖行行李箱棄屍畫面（路口下方）。（記者吳仁捷翻攝）

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