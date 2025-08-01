高市7警分局長交接 新舊任六龜分局長缺席拚救災

7位新任分局長上任，全力守護市民安全。（記者黃良傑攝）

2025/08/01 13:09

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市政府警察局今（1）日進行「卸、新任分局長聯合布達交接典禮」，由副市長林欽榮到場主持，警察局長林炎田擔任監交人，剛上任的六龜分局長江慶斌及現任分局長蘇茂智因協助山區搶救墜谷一家人，未參加交接典禮。

7位新任分局長分別為三民二分局長吳信宏、三民一分局長何正光、旗山分局長王永吉、林園分局長李明道、岡山分局長王春生、湖內分局長蘇茂智、六龜分局長江慶斌，由副市長林欽榮主持，警察局長林炎田擔任監交人。

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林欽榮期勉所有新任同仁，在新工作崗位能立即上手，全力做好維護治安和交通疏導工作，扮演市民朋友的靠山和後盾，為市民營造安居樂業的生活環境，同時感謝所有官警，才能使高雄治安持續進步。

除了7位新任分局長外，三線二星高階警官同時上任，包括督察長蔡文峰接任副局長、主任秘書梁東山接任督察長、屏東縣政府警察局長戴台捷調任市警局主任秘書、台南市政府警察局警政監洪振順、屏東縣政府警察局副局長林宏輝調任市警局警政監、岡山分局分局長張偉中、後勤科科長黃能清陞任市警局警政監。

林欽榮致詞表示，警政署最新發布114年上半年治安民調，高雄治安滿意度為81.45%，不只超越去年，更創下新高。市民在治安滿意度上的評價，所代表的意義，不僅是警察同仁們辛苦的付出讓市民有感，更是對城市的安全和穩定，表達信心和支持。

高雄市警局新任分局長交接典禮，副市長林欽榮主持。（記者黃良傑攝）

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