7台高空作業車舉臂送別！李元瀚靈柩覆蓋台電旗幟 總統府頒褒揚令

台電高空作業車升起。（記者林宜樟攝）

2025/08/01 11:47

〔記者林宜樟／嘉義報導〕丹娜絲颱風重創嘉義縣電力系統，台電嘉義區處員工李元瀚7月15日在義竹鄉搶修電力時因公殉職，今天舉辦告別式，總統府副秘書長何志偉代表總統賴清德頒發總統褒揚令，表彰李元瀚為民眾努力救災、修復電力的精神。

李元瀚告別式今天在嘉義市立殯儀館景德廳進行，何志偉、經濟部長郭智輝、嘉義縣長翁章梁、嘉義市長黃敏惠、立委王美惠等到場參與公奠儀式，許多台電員工到場追思，現場7台高空作業車升起悼念。

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家屬播放李元瀚追思影片，有李元瀚的求學及工作歷程，與妻子相識及和孩子相處的歡樂時光，令人鼻酸。

何志偉頒發褒揚令，台電工會常理林盈年及台電嘉義區處處長許墩貴分別覆上台電工會會旗及台電公司旗幟，場面莊嚴。

李元瀚是台電嘉義區處維護組線路課班員，在台電任職9年，由學員做起，可獨當一面，誠懇、性格爽朗，深受同事喜愛，工作上表現積極主動、動作迅速，時常主動支援、協助團隊完成艱難任務，他因搶修電力遭電擊，家屬最後決定將他的遺體捐出，遺愛人間。

總統府副秘書長何志偉（右）頒發褒揚令給李元瀚的家屬。（民眾提供）

棺木覆蓋台電旗幟。（記者林宜樟攝）

棺木覆蓋台電工會會旗。（記者林宜樟攝）

經濟部長郭智輝參與公奠。（記者林宜樟攝）

嘉義縣長翁章梁及嘉義市長黃敏惠等參與公奠。（記者林宜樟攝）

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