港籍男車手14次提領逾25萬 女收水手現身也被逮

62歲香港籍黃姓男子今年6月以觀光名義入境台灣，實為來台擔任詐騙集團車手。（記者鄭景議翻攝）

2025/08/01 12:19

〔記者鄭景議／台北報導〕62歲香港籍黃姓男子今年6月以觀光名義入境台灣，實為來台擔任詐騙集團車手，短短一個月內共提領14次贓款，金額約新台幣25萬8千元，所收取的款項全為假投資詐騙所得。台北市警局大安分局瑞安街派出所專案小組日前鎖定其行蹤，7月17日在萬華區將其逮捕，期間黃男同夥、身兼「收水手」的港籍吳姓女子也現身找人，雙雙落網，依詐欺及洗錢防制法等罪嫌移送台北地檢署偵辦。

警方調查，黃姓男子活躍於雙北地區，負責面交方式提領被害人遭詐騙的現金，曾於7月3日與14日兩度在大安轄區出現。警方獲報後調閱監視器，逐步掌握其行蹤，發現他潛伏在台北市萬華區某處出租套房，遂向台北地檢署聲請拘票並前往埋伏。

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專案小組於7月17日成功將黃男逮捕，當場查扣現金、手機、筆電與金融卡等證物。不料逮捕過程中，一名吳姓港籍女子突然現身探詢黃男下落，警方見機不對立即上前盤查，吳女坦承為黃男友人並自願返所說明，進一步調查發現，她也是詐騙集團成員，負責接收車手提領後的現金，屬於「收水手」角色。

警方在現場起出新台幣1萬2500元現金、1支手機、2台筆記型電腦、13張金融卡等不法證物。兩人都到案後都堅稱自己並沒有收取分紅。訊後警方將兩人依涉犯詐欺罪及違反洗錢防制法罪嫌移送偵辦，並擴大追查背後指揮詐騙集團，全面溯源。

警方查扣新臺幣1萬2500元、手機1支、筆電2臺、金融卡13張。（記者鄭景議翻攝）

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