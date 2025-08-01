自斷手骨！保險公司區經理找人頭製造假車禍 詐保逾500萬

某保險公司簡姓區經理涉嫌製造假車禍，向7家保險公司詐保逾500萬元被逮。（記者黃佳琳翻攝）

2025/08/01 12:06

〔記者黃佳琳／高雄報導〕任職某保險公司區經理的簡姓男子，發現大部分機車車主都沒有安裝行車紀錄器，車禍保險理賠有漏洞可鑽，於是夥同下屬蘇男及另家保險公司湯男，找來13位人頭保戶在偏僻路段製造假車禍，再拿啞鈴等重物把自己的手打斷，2年來向7家保險公司詐領車禍保險理賠逾500萬元，檢警獲報追查，簡男3人遭檢方聲押獲准，相關案情仍待進一步追查。

刑事局南部打擊犯罪中心指出，去年受理多家保險公司報案，指稱有多名保戶從2013年起，使用同2輛機車在大寮拷潭路一帶發生車禍，且傷者都是左手骨折，懷疑有詐領保險理賠金等情況。

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檢警獲報深入追查後發現，在某保險公司擔任區經理的簡姓男子（29歲）夥同下屬蘇男（28歲）及另家保險公司湯男（26歲）合作，找來13位缺錢的人頭保戶投保機車車禍險，他們先選定大寮拷潭路一帶偏僻路段，找人頭保戶騎機車在該路段製造對撞車禍，事後再由雙方自行向警方報案，拿到警方受理報案的證明後，拿啞鈴等重物，自己敲斷手骨，再自行就醫取得診斷證明，向7家保險公司詐領車禍骨折醫療理賠金。

由於發生車禍的機車都沒有安裝行車紀錄器，保險公司只能根據警方報案證明及醫院診斷書核發每件10至50萬元理賠金，但因車禍案件都是同一輛機車，且車禍地點都是在大寮拷潭路一帶，且傷者都是左手骨折，手法漏出破綻，被檢警識破後，今年4月至6月陸續執行數波查緝行動，逮捕簡男等15名共犯到案，並查扣機車2輛、涉案保單及理賠文件等證物，高雄地檢署檢察官複訊後，依法詐欺、偽造文書、組織犯罪防制條例等罪向法院羈押簡男3人獲准。

詐保集團連續使用兩輛相同的機車製造假車禍被識破。（記者黃佳琳翻攝）

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