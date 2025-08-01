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    調查官搜索發現長官參與被告餐宴 告知長官因洩密被判6月

    桃園地方法院因林姓調查官犯公務員洩漏國防以外之秘密罪，判處他有期徒刑6月。（記者周敏鴻攝）

    桃園地方法院因林姓調查官犯公務員洩漏國防以外之秘密罪，判處他有期徒刑6月。（記者周敏鴻攝）

    2025/08/01 11:53

    〔記者周敏鴻／桃園報導〕林姓調查官2022年在法務部調查局桃園市調查處擔任組長，配合搜索行動時，掌握其中1名被告的記事本內含法務部2位官員參與餐敘的訊息，卻轉告其中1位是他直屬上司的官員，被桃園地檢署因洩密案件提起公訴，桃園地方法院已因公務員洩漏國防以外之秘密罪，判處林姓調查官有期徒刑6月，得易科罰金。

    桃檢起訴指出，林姓調查官2022年10月5日上午，配合違反證券交易法案件的搜索行動，過程中，林發現該案件1名被告的記事本中，記載法務部2位官員參與餐敘的訊息，當天下午林返回調查處後，將這件事告知他的長官後，再向上呈報，讓參與餐敘的其中1名官員知情。

    桃檢認為，林姓調查官明知身為調查官，參與各類刑事案件偵辦，應依法務部調查局組織法等規定，卻洩漏偵查資訊給不具檢閱權限的人，已觸犯洩漏國防以外之秘密罪。

    桃院因林姓調查官犯公務員洩漏國防以外之秘密罪，並審酌林姓調查官身為調查官，負有嚴守秘密之義務，卻利用職務上所賦予之機會、權限而觸法，有損人民對國家的信賴，判處他有期徒刑6月。

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