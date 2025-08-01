北市男毒駕失控連撞8車奪1命 判刑4年定讞

翁男暴衝連環撞，人行道上數輛機車慘遭波及。（資料照，記者翻攝）

2025/08/01 12:00

〔記者張文川／台北報導〕24歲男子翁祖天，3年前吸食安非他命後無照駕車上路，行經台北市文山區羅福斯福6段時，車身突然失控衝上人行道，撞倒8輛汽機車，坐在第1輛機車上等待上工的許姓騎士無辜遭撞輾喪命，翁男坦承過失致死並賠償死者家屬，最高法院維持二審判決，依不能安全駕駛致人於死罪判處4年有期徒刑定讞。

警方調查，死者許男以打零工為生，2022年8月13日上午10時他應朋友邀約，到羅斯福路6段坐在自己機車上等候通知上工，不料卻飛來橫禍枉死。

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同日8時15分翁男駕車經過，突然失控衝上路邊人行道，撞到路旁停放1輛汽車以及7輛機車才停下，車身底盤還直接壓在一輛機車上，呈現「微倒立」狀態，首當其衝的許男遭車身輾壓致傷重昏迷，送醫宣告不治。

肇事的翁男也陷入昏迷被送醫，醫護人員依法抽血檢測，發現他的酒測值為0，但體內血液有甲基安非他命成分。

翁男醒後供稱8月11日有吸食安非他命，法院依鑑定認定，翁男案發時處於施用毒品後的排除、戒斷期，因而產生疲倦與現實混淆的狀態，誤以為前方有機車竄出，他為了閃避實際上並不存在的車輛，而急速右偏衝向人行道。

二審高等法院審酌翁男僅坦承過失致死，否認公共危險致死，死者配偶雖接受賠償60萬元調解，但仍希望他能入監服刑，法官因此判刑4年；最高法院駁回翁男上訴確定。

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