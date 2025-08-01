為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    北市男毒駕失控連撞8車奪1命 判刑4年定讞

    翁男暴衝連環撞，人行道上數輛機車慘遭波及。（資料照，記者翻攝）

    翁男暴衝連環撞，人行道上數輛機車慘遭波及。（資料照，記者翻攝）

    2025/08/01 12:00

    〔記者張文川／台北報導〕24歲男子翁祖天，3年前吸食安非他命後無照駕車上路，行經台北市文山區羅福斯福6段時，車身突然失控衝上人行道，撞倒8輛汽機車，坐在第1輛機車上等待上工的許姓騎士無辜遭撞輾喪命，翁男坦承過失致死並賠償死者家屬，最高法院維持二審判決，依不能安全駕駛致人於死罪判處4年有期徒刑定讞。

    警方調查，死者許男以打零工為生，2022年8月13日上午10時他應朋友邀約，到羅斯福路6段坐在自己機車上等候通知上工，不料卻飛來橫禍枉死。

    同日8時15分翁男駕車經過，突然失控衝上路邊人行道，撞到路旁停放1輛汽車以及7輛機車才停下，車身底盤還直接壓在一輛機車上，呈現「微倒立」狀態，首當其衝的許男遭車身輾壓致傷重昏迷，送醫宣告不治。

    肇事的翁男也陷入昏迷被送醫，醫護人員依法抽血檢測，發現他的酒測值為0，但體內血液有甲基安非他命成分。

    翁男醒後供稱8月11日有吸食安非他命，法院依鑑定認定，翁男案發時處於施用毒品後的排除、戒斷期，因而產生疲倦與現實混淆的狀態，誤以為前方有機車竄出，他為了閃避實際上並不存在的車輛，而急速右偏衝向人行道。

    二審高等法院審酌翁男僅坦承過失致死，否認公共危險致死，死者配偶雖接受賠償60萬元調解，但仍希望他能入監服刑，法官因此判刑4年；最高法院駁回翁男上訴確定。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播