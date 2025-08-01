行政執行署屏東分署5日拍賣泰達幣及遠洋漁船

拍賣的遠洋漁船德鴻發號。（屏東分署提供）

2025/08/01 11:54

〔記者葉永騫／屏東報導〕行政執行署屏東分署將於8月5日舉行拍賣會，上午為「加密貨幣專場拍賣會」，為橋頭地檢署偵辦詐欺案件所查扣之35295.33顆泰達幣（USDT）並設定底價，採現場喊價競標，下午則行遠洋漁船德鴻發號拍賣，價格超過600萬元以上。

屏東分署表示，現場競標要帶身分證，泰達幣得標後，即可發送到得標人的虛擬貨幣錢包，而遠洋漁船德鴻發號拍賣則在下午舉行，該漁船總噸數55.65噸、淨噸數16.7噸、船長18.4公尺、總長 27.7 公尺，船質為玻璃纖維強化塑膠，主機為6缸柴油機1部，進水日期為民國81年11月1日，漁業種類為鮪延繩釣，船主因違反遠洋漁業條例所處之罰緩，拍賣標的漁船之漁業執照換發期限為114年4月15日，拍定人須先繳清本案罰鍰約新臺幣603萬元及其他相關費用，始得辦理過戶登記，競標人要特別注意。

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另外，拍賣會有德錩企業股份有限公司股份3480股（無印刷股票發行）；不動產拍賣標的則有位於霧台鄉、恆春鎮、牡丹鄉、來義鄉、獅子鄉及萬巒鄉等多筆不動產，相關拍賣訊息可至屏東分署官網查詢。

拍賣標的泰達幣。（屏東執行分署提供）

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