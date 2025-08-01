貼文罵賴士葆「漢奸走狗賣國賊」 文山退葆發起人不起訴

台北地檢署。（資料照）

2025/08/01 11:03

〔記者王定傳／台北報導〕文山退葆發起人林啟群今年1月在臉書「文山退葆 - 台北市文山南中正罷免團隊」粉絲專頁貼文，辱罵國民黨立委賴士葆而被告公然侮辱罪嫌；但台北地檢署認為，林男是在貼文中列出罷免賴理由，「漢奸走狗賣國賊」僅一句，占比甚低，非反覆持續恣意謾罵，林是表達政治訴求時，因一時不滿情緒而有這些言詞，但未逾越言論自由保障範圍，今處分不起訴。

本案發生於今年1月28日凌晨3時許，林啟群涉嫌在粉絲專頁貼文罵賴是「漢奸走狗賣國賊」而被告，但他事後辯稱，因不滿賴在立法院刪除國防預算作為，才以「漢奸走狗賣國賊」評論賴。

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檢方認為，林男是在貼文中逐條臚列呼籲罷免賴理由，最後才貼文一句「漢奸走狗賣國賊」，占比甚低，非屬反覆持續恣意謾罵，林僅是表達政治訴求時，因一時不滿情緒而有這樣的言詞。

檢方並認為，林的言論是否逾越言論自由範疇，須視他就事實陳述是否具實質惡意及意見表達是否超過合理評論界線，但應採最嚴格的檢視標準認定，以保障人民對候選人的檢視審查權，因此無法以林表達政治訴求時上述言論，即認定成立公然侮辱，今處分不起訴。

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