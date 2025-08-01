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    南港62歲男騎電動車酒測值達0.5 公共危險罪法辦

    62歲陳姓男子昨日晚間在台北市南港區研究院路一段騎乘微型電動二輪車時，未開啟大燈且行車左右搖晃，引起南港分局員警注意。（記者鄭景議翻攝）

    62歲陳姓男子昨日晚間在台北市南港區研究院路一段騎乘微型電動二輪車時，未開啟大燈且行車左右搖晃，引起南港分局員警注意。（記者鄭景議翻攝）

    2025/08/01 10:38

    〔記者鄭景議／台北報導〕62歲陳姓男子昨日晚間在台北市南港區研究院路一段騎乘微型電動二輪車時，未開啟大燈且行車左右搖晃，引起南港分局員警注意，警方上前攔查時發現他渾身酒氣、面容潮紅，酒測值高達0.50mg/L，當場依公共危險罪逮捕，訊後移送士林地檢署偵辦。

    警方指出，員警當時正執行交通違規取締勤務，於研究院路一段與中南街123巷口停等紅燈時，從後照鏡發現一輛微型電動二輪車未開頭燈，緩慢靠近且行駛不穩，於是主動上前關心駕駛是否身體不適。

    沒想到與駕駛交談過程中，發現其渾身散發濃濃酒氣，且語氣遲鈍、臉色潮紅，立即依法對其實施酒測。陳男自稱僅喝少量啤酒，自信不會超標，結果酒測值竟高達0.50mg/L，遠超法定標準，警方當場將他帶返派出所。

    據了解，陳男為計程車司機，10年前就曾因酒駕被判刑，他宣稱自己在南港一處小吃攤飲用2罐罐裝啤酒後，欲騎車返回汐止住家，未料出門僅10多分鐘即被警方查獲酒駕。

    南港分局提醒，微型電動二輪車亦屬道路交通工具，騎乘前飲酒同樣違法。依《刑法》第185之3條規定，酒測值超過0.25mg/L即構成公共危險罪，警方將持續加強取締酒駕，確保用路人安全，也呼籲民眾切勿以身試法。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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