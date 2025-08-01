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    神主牌內藏毒！台南警方巡邏災情 查獲男子夾帶彩虹菸送辦

    嫌犯竟將彩虹菸毒品藏在祖先的神主牌內。（民眾提供）

    嫌犯竟將彩虹菸毒品藏在祖先的神主牌內。（民眾提供）

    2025/08/01 10:58

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南歸仁警方進行災情巡邏、查報時，攔下1部可疑機車，在置物箱內發現供奉祖先的神主牌，裡頭竟藏有6支罕見的彩虹菸毒品，將王姓騎士帶回偵訊後，全案依法送辦。

    歸仁分局文賢派出所長陳俊吉與警員吳季涓於7月30日凌晨執行巡邏兼災情查報勤務時，在仁德區中正路1段發現1部機車闖紅燈，立刻上前攔檢。

    王姓駕駛人在盤查過程中，神情緊張、言詞閃爍，員警直覺有異，依法經其同意後，在機車置物箱發現供奉祖先的神主牌，裡頭竟藏有罕見彩虹菸6支，嫌犯見東窗事發，再主動交付含袋毛重1公克的K他命1包。

    歸仁分局依違反毒品危害防制條例移送外，涉及毒駕部分等檢驗報告結果依法究辦。

    警方表示，彩虹菸具有特殊氣味與包裝，常被誤認為糖果或香菸，實際為摻雜毒品的製品，具有高度危害性；將持續深入追查王姓男子的毒品來源與流向。

    歸仁分局長廖水池強調，警方為防止青少年誤觸毒品，淪為詐欺車手共犯，持續加強青春專案期間掃毒及打詐行動，並以「向下刨根、向上溯源」方式查緝，以確保優質、平安、健康的治安環境。

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    歸仁警方在機車置物箱內查貨彩虹菸、安非他命等毒品，依法移送。（民眾提供）

    歸仁警方在機車置物箱內查貨彩虹菸、安非他命等毒品，依法移送。（民眾提供）

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