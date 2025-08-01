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    台南女律師涉詐欺、洩密收押抗告成功 今重開羈押庭

    涉詐收押的女律師何紫瀅，被控洩密助詐引律界震撼，昨抗告成功，台南地院今重開羈押庭。（記者王捷攝）

    涉詐收押的女律師何紫瀅，被控洩密助詐引律界震撼，昨抗告成功，台南地院今重開羈押庭。（記者王捷攝）

    2025/08/01 10:44

    〔記者王捷／台南報導〕台南的資深版「仙塔」女律師何紫瀅涉參與詐欺組織犯罪，涉嫌詐欺、洩密等犯行，上個月16日深夜法官裁准羈押禁見，引發台南律師界震撼，不過何女聘請的律師在昨天抗告成功，今天台南地院要重開羈押庭。

    據了解，何紫瀅涉入的詐欺案不是主流的詐欺集團，疑似與珠寶及假珠寶買賣有關，她曾擔任珠寶公司的法律顧問，替買賣雙方見證、簽署合約，疑似在發生糾紛後，同時擔任雙方的律師，才讓事件曝光。

    台南地檢以何涉詐欺、洩密為由聲請羈押獲准，台南地院認為，何紫瀅涉參與犯罪組織、三人以上共同詐欺取財，並違反洗錢防制法，她辯解內容與同案被告、證人供述相互矛盾，有具體事證認為她有滅證、勾串共犯與證人的疑慮。

    此外，何紫瀅為執業律師，卻同時擔任詐騙成員、告訴人的律師，顯然有違律師倫理規範，又利用陪偵機會知悉偵查秘密並洩露，助長詐欺集團實施犯罪，因此裁定羈押並禁止接見通信。

    不過昨天何紫瀅的辯護團隊向台南高分院抗告，據說在洩密部分，何是傳遞當事人是否羈押的事實，最後抗告成功，南院將在今天下午重開羈押庭。

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