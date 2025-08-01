南市新分局長、大隊長上任 黃偉哲交付這個特別任務

南市新任分局長、保大、交大大隊長宣誓就職。（記者楊金城攝）

2025/08/01 10:46

〔記者楊金城／台南報導〕台南市警察局10位新任分局長及交大、保大大隊長，今天（1日）由市長黃偉哲佈達人事命令、警察局局長林國清監誓後上任，黃偉哲提示查緝槍毒、打詐、提高見警率、降低犯罪率等治安工作要求外，特別交付任務維持丹娜絲颱風災區復建治安秩序。

台南市警察局10位新任官，有永康分局分局長洪宏榮、第五分局分局長張沛銘、第三分局分局長陳盈菖、新營分局長陳俊凱、善化分局長劉柏陞、玉井分局長蘇保安、麻豆分局長洪國哲、白河分局分局長陳志埕、交通警察大隊大隊長黃宗仁、保安警察大隊大隊長賴銘助。

請繼續往下閱讀...

其它人事調整有台南市警局警政監洪振順調任高雄市警察局警政監、原永康分局長顏勤峰調陞台北市警察局警政監、原白河分局長施宇峰調任桃園市警察局龍潭分局長、南市警局警政監楊慶裕調任嘉義市警察局副局長、原新營分局長蘇政敏調陞南市警局警政監、原嘉義市警察局副局長余鴻恩調陞南市警局警政監。

黃偉哲交付特別任務維持災區治安秩序，他說，台南市各災區進行災後復建中，務必保障災區民眾安全，像學甲分局之前發生災民屋損修復遭到詐騙，成為全國矚目案件，警方立即破案，災民有可能依親、暫住它處，老家可能成為闖空門對象，要求災區分局長、外勤大隊長一定要加強巡護，做好治安工作。

台南市災區復建中。（記者楊金城攝）

台南市長黃偉哲（右二）、警察局局長林國清（左二）主持新任分局長印信交接。（記者楊金城攝）

台南市長黃偉哲（右二）、警察局局長林國清（左二）主持新任分局長印信交接。（記者楊金城攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法