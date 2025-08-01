新莊箱屍案3關鍵時序都是11時 警採DNA比對身分

新北市警新莊分局偵辦箱屍案，掌握陳姓男子父親失蹤，且他曾於6日拖行李箱現身棄屍處附近，涉有重嫌，分局長陳保緒（右）、偵查隊長徐子胤（左）帶隊逮獲陳嫌。（警方提供，記者吳仁捷翻攝）

2025/08/01 09:59

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市警方偵破箱屍命案，逮獲涉重嫌的陳姓男子，發現他家中同樣有行動不便等特徵與箱屍案內無名屍吻合的父親，且於3週前失蹤協尋，警方出動鷹眼小組過濾、回溯監視器，鎖定熱區在新莊中平路一帶，地毯式查訪上百位住戶，掌握陳嫌上月6日深夜拖行行李箱外出棄屍，新莊分局長陳保緒、偵查隊長徐子胤帶隊，上月31日深夜大陣仗逮人。

令專案小組吃驚的是，包括里長通報發現箱屍、陳嫌拖行棄屍及陳嫌落網，3個關鍵時序都在晚上11時，彷彿註定偵破疑似人倫悲劇；因陳嫌拒不配合，警方也過濾採集DNA過濾、比對，無名屍身分呼之欲出。

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據了解，新北市新莊區立泰里長許文章上月28日深夜11時許返家途中，途經新泰路381巷內，發現一旁小水溝內放置紅色行李箱，伴隨噁心惡臭，連忙報案，警方趕抵打開箱子，赫見其中有具以黑色塑膠袋包覆，長滿蛆的男性腐爛屍體。

檢警隨即相驗，初判死者死亡時間超過2週，身上沒有明顯傷痕，且頭骨完整，身上背部蜘蛛圖樣刺青、約1個手掌大，另於左手臂模糊刺青，年齡約60歲，特徵為光頭，生前雙腳萎縮情形，由於連日大雨，塑膠袋積水，造成無名屍頭部、手部浸潤，嚴重腐爛，難以辨別其身分，身分釐清一度受阻，期間雖有5組協尋民眾詢問，但特徵均不符合。

據了解，因監視器存檔時間僅有30天，超過後會遭覆蓋，警方迫於時間壓力，出動30餘名警力於案發地點周邊地毯式訪查上百位居民，搭配鷹眼監視器小組，擴大調閱、回溯監視器，調閱到陳男上月6日深夜11時許，陳嫌拖著紅色行李箱，從新莊中平路36巷口走出，沿著中平路往新泰路方向走，轉進新泰路401巷後，隨後出現在棄屍的新泰路381巷底，隨後拖著行李箱消失鏡頭。

專案小組研判，陳男涉有重嫌，通報檢方申請拘票，上月31日深夜11時許，突襲陳男住處，在其住處附近巷道，拘提到案。

陳姓男子父親曾於6日拖行李箱現身棄屍處附近，涉有重嫌。（警方提供，記者吳仁捷翻攝）

新北市警新莊分局偵辦箱屍案，掌握陳姓嫌犯拖行路線。（警方提供，記者吳仁捷翻攝）

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