台中無業男酒駕 竟反嗆：「你是警察，還是道德老師？」

潘男（右）酒測0.93毫克，他還反嗆員警，「你是警察，還是公民與道德的老師啊？」。（警方提供）

2025/08/01 10:30

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市警局第一分局今天（1日）公布一宗頗為諷刺的酒駕案，上月（7月）16日清晨1時許，51歲無業的潘姓男子渾身酒氣騎機車，警方盤查時，他宣稱有「國際駕照」，但實際卻無汽機車駕照，還質問反嗆「你是警員，還是公民與道德的老師啊？」，他酒測值達0.93毫克，遠超公共危險罪0.25毫克的移送標準值，台中地檢署短短9天即依公共危險罪起訴。

另外，警方也依《道路交通管理處罰條例》第42條的右轉未打方向燈（可處罰鍰1200元至3600元），以及第21條的無照駕駛（可處1萬2000元起罰鍰），第35條的酒後駕駛（1萬5000元至9萬元罰鍰），共開出3張罰單，並依法移置保管機車、吊扣機車牌照2年。

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一分局公益所上月16日凌晨1時許，於台中市西區精誠路132巷，見一輛機車右轉未打方向燈，攔查見潘男渾身酒氣，他否認任何違規，態度極端不配合，還宣稱擁有「國際駕照」。

警方發現他沒有汽機車駕照，也不願示任何證件，警方多次耐心勸導後，潘男最終才配合酒測，呼氣每公升酒精濃度0.93毫克，遠超0.25毫克的公共危險罪移送標準，員警製作筆錄時問他，是否知道飲酒不得騎車？潘男卻反嗆，「你是員警，還是公民與道德的老師啊？我衡量過我自己沒有問題」，全案移送後，中檢於上月25日起訴他。

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