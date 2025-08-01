為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    台中無業男酒駕 竟反嗆：「你是警察，還是道德老師？」

    潘男（右）酒測0.93毫克，他還反嗆員警，「你是警察，還是公民與道德的老師啊？」。（警方提供）

    潘男（右）酒測0.93毫克，他還反嗆員警，「你是警察，還是公民與道德的老師啊？」。（警方提供）

    2025/08/01 10:30

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市警局第一分局今天（1日）公布一宗頗為諷刺的酒駕案，上月（7月）16日清晨1時許，51歲無業的潘姓男子渾身酒氣騎機車，警方盤查時，他宣稱有「國際駕照」，但實際卻無汽機車駕照，還質問反嗆「你是警員，還是公民與道德的老師啊？」，他酒測值達0.93毫克，遠超公共危險罪0.25毫克的移送標準值，台中地檢署短短9天即依公共危險罪起訴。

    另外，警方也依《道路交通管理處罰條例》第42條的右轉未打方向燈（可處罰鍰1200元至3600元），以及第21條的無照駕駛（可處1萬2000元起罰鍰），第35條的酒後駕駛（1萬5000元至9萬元罰鍰），共開出3張罰單，並依法移置保管機車、吊扣機車牌照2年。

    一分局公益所上月16日凌晨1時許，於台中市西區精誠路132巷，見一輛機車右轉未打方向燈，攔查見潘男渾身酒氣，他否認任何違規，態度極端不配合，還宣稱擁有「國際駕照」。

    警方發現他沒有汽機車駕照，也不願示任何證件，警方多次耐心勸導後，潘男最終才配合酒測，呼氣每公升酒精濃度0.93毫克，遠超0.25毫克的公共危險罪移送標準，員警製作筆錄時問他，是否知道飲酒不得騎車？潘男卻反嗆，「你是員警，還是公民與道德的老師啊？我衡量過我自己沒有問題」，全案移送後，中檢於上月25日起訴他。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播