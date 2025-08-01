看到車輪與大腿！ 高雄5口墜谷開挖救援中
高雄李家5口墜谷待援，救難人員在谷底挖掘找尋身影。（民眾提供）
〔記者黃佳琳／高雄報導〕家住桃源的李姓一家5口，前天開車行經台20線81.1公里桃源區草水部落一帶時，不慎從坍塌路面墜落150公尺深谷地，救難人員昨找到李家17歲大女兒的遺體後，救援計畫被大雨中斷，今清晨山區雨勢趨緩，救援工作重新展開，目前巳發現疑似墜谷車輛的和一隻埋在土石中的大腿，救援行動仍持續進行中。
李姓一家5口30日晚間開車預計回桃源住處，行經台20線81.1公里桃源區草水部落一帶，連人帶車掉入10多公尺深的谷地，親友指出，李男和吳姓妻子是為了帶小女兒回診才冒雨外出，車上載著3歲兒子、1歲女兒及吳女和前夫所生的17歲女兒，但吳女的14歲二兒子沒跟著出門躲過一劫，目前還在山上由親友照料中。
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由於昨天山區大雨持續不斷，墜谷地點土石仍不斷崩落，為了確保救難人員安全，救援工作被迫中斷，家屬焦急萬分，隨著今早救援工作重新展開，空拍機也加入搜索行列，期盼會有奇蹟傳出。
高雄李家5口墜谷待援，救難人員在谷底挖掘找尋身影。（民眾提供）
高雄李家5口墜谷待援，救難人員在谷底挖掘找尋身影。（民眾提供）
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