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    看到車輪與大腿！ 高雄5口墜谷開挖救援中

    高雄李家5口墜谷待援，救難人員在谷底挖掘找尋身影。（民眾提供）

    高雄李家5口墜谷待援，救難人員在谷底挖掘找尋身影。（民眾提供）

    2025/08/01 09:46

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕家住桃源的李姓一家5口，前天開車行經台20線81.1公里桃源區草水部落一帶時，不慎從坍塌路面墜落150公尺深谷地，救難人員昨找到李家17歲大女兒的遺體後，救援計畫被大雨中斷，今清晨山區雨勢趨緩，救援工作重新展開，目前巳發現疑似墜谷車輛的和一隻埋在土石中的大腿，救援行動仍持續進行中。

    李姓一家5口30日晚間開車預計回桃源住處，行經台20線81.1公里桃源區草水部落一帶，連人帶車掉入10多公尺深的谷地，親友指出，李男和吳姓妻子是為了帶小女兒回診才冒雨外出，車上載著3歲兒子、1歲女兒及吳女和前夫所生的17歲女兒，但吳女的14歲二兒子沒跟著出門躲過一劫，目前還在山上由親友照料中。

    由於昨天山區大雨持續不斷，墜谷地點土石仍不斷崩落，為了確保救難人員安全，救援工作被迫中斷，家屬焦急萬分，隨著今早救援工作重新展開，空拍機也加入搜索行列，期盼會有奇蹟傳出。

    高雄李家5口墜谷待援，救難人員在谷底挖掘找尋身影。（民眾提供）

    高雄李家5口墜谷待援，救難人員在谷底挖掘找尋身影。（民眾提供）

    高雄李家5口墜谷待援，救難人員在谷底挖掘找尋身影。（民眾提供）

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