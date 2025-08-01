新莊箱屍拖行畫面曝光！兇嫌暗夜從住處附近拖出丟棄

新莊警分局偵辦箱屍案，鷹眼小組過濾監視器，掌握陳嫌曾拖行行李箱。（記者吳仁捷翻攝）

2025/08/01 09:43

〔記者吳仁捷／新北報導〕新莊警分局漏夜偵破新莊箱屍案，逮獲涉有重嫌的29歲陳姓男子，警方查出陳男父親失蹤已三週，且雙腳萎縮、行動不便等特徵吻合，加上至今仍失聯，專案小組於7月31日深夜11時逮人時，陳嫌仍頑抗不配合，被警方訓斥，陳嫌拖行行李箱的驚悚畫面、路線也曝光，他7月6日暗夜從住處附近，步行拖行約500公尺，將紅色行李箱丟棄排水溝，隨後逃離，警方今天上午對外說明偵辦過程及案情。

據了解，新莊區上月28日深夜傳出詭異箱屍案，死者身體浸泡屍水，浮腫腐爛、難以辨識，檢警透過公布背部蜘蛛刺青協尋，但指認的5組協尋家屬都指特徵不吻合，警方調閱監視器，回溯棄屍路線，發現住在附近的29歲陳男涉有重嫌，31日深夜捕人。警方另查出，陳男父親不僅失蹤，多項特徵與箱屍案無名屍相符，初判為同一人的可能性大增。

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專案小組公布陳嫌拖行行李箱影像，發現陳嫌於22天前，趁夜色掩護，從新莊區中平路住處拖行一只紅色行李箱，沿著中平路36巷，穿過小巷，進入新泰路，步行到新泰路401巷，再步行至新泰路381巷底，棄屍排水溝內；約一週前里長發現棄置行李箱，因行李箱發出惡臭而報案，警方獲報前往了解，赫見行李箱內竟放置黑色塑膠袋包裹腐爛男屍，但無名男屍嚴重浮腫，尤其臉、雙手腐爛，無法辨識指紋，透過背部蜘蛛刺青及左手臂模糊刺青協尋。

專案小組循線及出動鷹眼小組，發現陳男頭戴藍色鴨舌帽、一身黑，背著袋子，拖著紅色行李箱現身案發處附近，警方懷疑陳嫌涉有重嫌，在陳男住處附近的中平路巷內逮人，但陳男落網後，拒捕極不配合，還避重就輕、裝傻企圖掩飾身分，被警方當場訓斥。

新莊分局長陳保緒表示，針對新莊行李箱棄屍案，專案小組動員30餘名警力偵辦，及10名鷹眼隊日夜不停調閱，回溯長達22天監視器畫面，鎖定29歲陳姓犯嫌，於7月31日晚間報請檢察官逕行拘提到案，目前正釐清動機及案情中。

警方7月31日深夜逮人，陳嫌拒捕被訓斥。（記者吳仁捷翻攝）

警方7月31日深夜逮人，陳嫌拒捕被訓斥。（記者吳仁捷翻攝）

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