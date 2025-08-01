深夜駕車滑落產業道路邊坡 靠這款車輛科技脫困送醫

陳女昨晚駕車迷航，整輛車滑落基隆市七堵產業道路，基隆市消防局獲報搜救，透過手機LINE定位，很快找到她。（記者林嘉東翻攝）

2025/08/01 09:18

〔記者林嘉東／基隆報導〕陳姓女子昨天深夜開車迷路，整輛車失控滑落邊坡，人生地不熟，加上手機訊號不通，一度求助無門，沒想到賓士上緊急求助系統幫了她大忙，聯繫上台北警方轉報基隆市消防局馳援，再利用手機通訊軟體LINE定位系統，讓消防隊員循著經緯度，於1個多小時後在七堵產業道路找到她，發現整輛車摔落20公尺下方邊坡，還好陳女僅手部擦傷，意識清楚，驚險脫困。

基隆市消防局昨晚8點40分接獲台北市警方通報指有一輛賓士車陳姓女駕駛，由新北市汐止區前往基隆途中，失控滑落產業道路邊坡，賓士緊急求助系統顯示車子滑落邊坡的地點是在基隆市七堵區大同街（金葉山莊附近）；119勤指中心獲報後通知第二大隊長高瓊瑤率9車16名消防隊員前往救援。

請繼續往下閱讀...

消防局指出，由於陳女滑落邊坡的地點位處偏僻，無明確標的物，高瓊瑤10時15分接獲陳女來電，表示車上只有她1人，高隨後與陳女加LINE，並利用LINE上定位系統，告知消防員她所在位置，消防員循著LINE定位系統顯示的經緯度，循線在七堵區大同街產業道路找到50歲陳女，11時55分發現整輛車滑落產業道路下方約20公尺邊坡，陳女已自行爬出車外，意識清楚，左手擦傷，趕緊將她送醫急救。

陳女昨晚駕車迷航，整輛車滑落基隆市七堵產業道路，賓士車安全氣囊爆開，車上緊急求助系統通報台北市警方，轉報基隆市消防局展開開搜救。（記者林嘉東翻攝）

陳女昨晚駕車迷航，整輛車滑落基隆市七堵產業道路，賓士車安全氣囊爆開，車上緊急求助系統通報台北市警方，轉報基隆市消防局展開搜救。（記者林嘉東翻攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法