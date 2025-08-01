深夜追思高雄八一氣爆 陳其邁：99個里不再有工業管線經過

陳其邁昨天深夜趕往氣爆紀念公園追思。（圖擷自陳其邁臉書）

2025/08/01 08:31

〔記者葛祐豪／高雄報導〕今年是高雄八一氣爆11週年，高雄市長陳其邁昨（31日）早忙於應付山區豪雨災情，深夜不忘趕往氣爆紀念公園，與罹難者家屬及傷者一起追思；他強調目前已減少125公里的工業管線長度，有99個里不會再有工業管線經過。

2014年7月31日深夜11時55分至8月1日凌晨間，高雄前鎮區與苓雅區發生多起石化氣爆炸事件，共造成32人死亡、321人受傷，包括三多一路、三多二路、凱旋三路、一心一路等多條重要道路嚴重損壞。

請繼續往下閱讀...

近日豪大雨重創高雄山區，昨天白天還在山區指揮救災的陳其邁，深夜趕回市區，趕往八一氣爆紀念公園，與罹難者家屬及傷者一起追思。

陳其邁表示，11年前的那個夜晚，他與所有高雄人仍然牢牢記得。此後每一年的7月31日，一束鮮花、一盞燭光，他和氣爆罹難者家屬、傷者，在紀念公園靜靜追思。

陳其邁指出，氣爆事件後，市府成立管線安全辦公室（OPS），結合AI技術強化監測與應變能力，365天、24小時全天候即時掌握狀況；同時推行石化管線遷移工程，減少125公里的工業管線長度，有99個里不會再有工業管線經過，降低超過43萬人的潛在風險。

針對推動陪伴傷者與家屬的災後照顧與重建計畫，高市府迄今已執行62項，9項長期計畫仍在進行中。陳其邁強調「努力癒合傷痕，就是高雄精神，我們不會忘記那一個夜晚，這座城市會更堅強、更團結、更勇敢的繼續前行!」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法