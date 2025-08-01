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    開機密會議帶手機 上尉偵潛官被記過翻案遭駁回

    海軍李姓上尉偵潛官攜帶手機，參與機密會議被記過，打官司翻案，被高雄高等行政法院判決駁回。（記者鮑建信攝）

    海軍李姓上尉偵潛官攜帶手機，參與機密會議被記過，打官司翻案，被高雄高等行政法院判決駁回。（記者鮑建信攝）

    2025/08/01 08:45

    〔記者鮑建信／高雄報導〕海軍反潛航空指揮部李姓上尉偵潛官，違反規定攜帶手機，參加機密會議被記過，他不服打官司翻案，高雄高等行政法院認為海軍懲處依法有據，判決駁回。

    據了解，2023年12月14日上午，海軍反潛航空指揮部李姓上尉偵潛官，在非禁制區營區會議室，未經上級核准，攜帶智慧型手機參與有關機密等級會議，被單位依陸海空軍懲罰法及國軍資通安全獎懲規定記過1次。

    李員不服指出，他是在休息時間，才將手機攜入會議室，且手機安裝有智慧型手機自動化管理系統（MDM），並無違規事實。況且，會議室外未設置電子阻隔儀器，也未設置集中臨時物品存放櫃，不符合國軍通訊器材管理要點，因此開會地點並非機敏處所或機敏會議室。

    他又說，縱使有違規應屬初犯，應予檢束、罰薪，不包括記過，要求法官撤銷懲處。

    高高行開庭調查，李員參加單位機密會議結束後，站起來時手機自夾克口袋掉落地面，並未如其辯休息時間攜入，判決他敗訴，仍可上訴。

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