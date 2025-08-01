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    首頁　>　社會

    男童剴剴生母涉案通緝被逮　新北地院裁定羈押

    2025/08/01 01:06

    〔中央社〕男童剴剴遭保母虐死，其劉姓生母民國110年涉案遭起訴，因懷孕向法院聲請交保獲准，劉女產後失聯被通緝，北市警昨天在台中逮人，昨晚解送新北地院。新北地院裁定羈押。

    據了解，男童剴剴生母為29歲劉姓女子，民國110年不滿男友另交新女友，涉召集多人到租屋處，並編理由把該名女性約到場囚禁、凌虐、餵食毒品並拍攝影片，被害女子趁隙脫逃並報案，劉女被警方逮捕並送新北地檢署收押。

    警方說，此案件經起訴到新北地方法院時，剴剴生母劉姓女子當時懷孕約5個月，聲請具保停押，法官酌情後在同年10月間裁定以新台幣3萬元交保，但劉女生產後卻棄保潛逃，遭新北地院通緝。

    台北市警方後續接獲通知後，經掌握相關訊息後，昨天在台中沙鹿逮捕劉女到案，晚間將劉女移送新北地院歸案。

    劉女約在昨晚9時25分許被解送新北地院，面對媒體提問均不發一語，低頭並用衣物遮臉，快步進入法院。據指出，劉女涉嫌傷害、凌虐、餵毒等犯行。

    新北地院深夜表示，劉女因強盜等案件，涉犯妨害性自主等罪嫌，已遭檢方起訴，經法院通緝到案，法官訊問後，認為劉女涉犯最輕本刑為5年以上有期徒刑之重罪，犯罪嫌疑重大，且有事實足認為有逃亡之虞，有羈押之原因與必要性，裁定羈押。（編輯：楊昭彥）1140801

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