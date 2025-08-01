新莊箱屍案棄水溝逾3星期　警鷹眼查獲陳男涉重嫌

2025/08/01 00:33

〔中央社〕針對新北市新莊區箱屍命案，警方深夜表示，經不眠不休追查監視器，往前追溯22天終於發現棄屍畫面，鎖定陳姓男子涉有重嫌並循線將其拘提到案，目前正釐清其涉案動機。

新莊警分局深夜11時30分許表示，28日獲報在新莊區新泰路381巷底水溝內發現紅色行李箱，裡面藏有死亡多日男性屍體。經報請相驗，法醫研判年約60歲，死亡時間超過10天，其身上無明顯外傷。

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新莊分局指出，經報請新北檢指揮偵辦，組成專案小組地毯式訪查周邊近百位居民，並出動「鷹眼隊」日夜不眠不休擴大調閱監視器畫面。

專案小組表示，規劃30名警力，依死者特徵進入刑事系統查詢，試圖找出其身分。過程中，因無法比對出死者身分，加上棄置水溝時間過久，追查一度陷入膠著。

警方指出，所幸訪查中縮小範圍，並經鷹眼隊徹夜未眠回溯長達22天監視畫面，案情終有突破。警方鎖定一名陳姓男子涉有重嫌，他曾於7月6日前後在案發現場出沒，涉嫌棄屍後逃離現場。

警方漏夜鎖定對象並循線前往新莊區中平路一處民宅將陳嫌拘提到案，將釐清其與死者關係和犯案動機，以及死者身分、死亡原因。（編輯：何宏儒）1140801

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