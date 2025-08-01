同名同姓啦!金正恩在台南肇事? 原來是持南韓護照男子

南韓籍男子金正恩在台南肇事，因與北韓領導人同名引發熱議。（民眾提供）

2025/08/01 00:31

〔記者王捷／台南報導〕林姓機車騎士與白色汽車碰撞，但他一看交通事故聯單，赫見對方駕駛名叫「金正恩」，與北韓領導人同名，並將聯單PO網後引發熱議。經過本報追查，白車駕駛金正恩還真的韓國人，但是持南韓護照。警方則澄清，國籍不便透露，但強調與北韓無關。

警方指出，事故發生於2025年7月30日下午3時許，地點位在台南市中西區友愛街與中正路口，外籍男子開車沿友愛街東向西行駛，行經該路口左轉時，與對向直行、19歲的林姓騎士碰撞，外籍男子持外國護照，入境資料與駕照皆合法，但因偵查不公開、個資法規定，不便透露外籍男子的國籍、姓名。

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不過，經過本報調查，白車的駕駛金正恩的確是韓國人，但他是南韓國籍，疑似因為護照翻譯的關係，入境時才將姓名譯為金正恩。

林男事後將交通事故聯單拍照上傳社群，並稱被北韓領導人撞了，沒開玩笑，當下一度不確定應該報警還是通知國安局，引來大量網友轉發與留言。有網友驚訝說「看到這名字真的會嚇一跳」，也有人笑稱「是哪個爸媽拿自己小孩開玩笑」。由於名字巧合，還有網友冒充北韓領導人金正恩回應貼文。

警方經查證，強調與北韓沒有任何關聯，雙方酒測值皆為零，事故責任仍在調查中，將調閱監視器畫面與蒐集現場跡證，以釐清肇責歸屬。也提醒駕駛人行經路口應減速慢行，注意來車，以維護交通安全。

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