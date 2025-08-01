為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    高雄去年兒虐致死暴增至12人 六都之冠

    高雄去年兒虐致死暴增至12人，是六都之冠。（取自審計部決算審核資料）

    高雄去年兒虐致死暴增至12人，是六都之冠。（取自審計部決算審核資料）

    2025/08/01 00:22

    〔記者洪定宏／高雄報導〕審計部統計發現，高雄市去年兒童受虐致死多達12人，高居六都之冠，要求社會局檢討改善；社會局回覆審計部強調，持續配合中央推動三級預防機制，培育社區防暴宣講員，鼓勵民眾通報，並推動「家庭守護大使」提升防暴意識。

    審計部公布2024年決算審核結果，針對兒童受虐致死統計，2022年及2023年，高雄各有1人死亡，但2024年突然竄高到12人，新北市9人、台中市4人、台南市2人，桃園市及台北市都掛零，高雄成為六都之冠，防虐體系亟待強化與完善。

    審計部分析，高雄2022年至2024年兒童受虐者，分別有1278人、1489人、1157人，近5成施虐者為（養）父母，顯示家庭功能失衡與親職能力不足為主要肇因。

    另外，高雄兒少保護通報累計近3年共3萬9130件，其中醫事人員通報數分別為1213件、1526件、1973件，逐年上升，反映多數虐童案就醫時才被發現，早期辨識與預防機制尚須強化；一般通報比例從7.12％降至5.18％，顯示民眾通報意願降低，社區預警功能趨弱。

    社會局回覆審計部強調，持續配合中央政策推動三級預防機制，強化親職教育；每年培育社區防暴宣講員，鼓勵民眾通報，並推動「家庭守護大使」提升防暴意識，表揚通報的鄰里長與里幹事。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播