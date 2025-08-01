高雄去年兒虐致死暴增至12人 六都之冠

高雄去年兒虐致死暴增至12人，是六都之冠。（取自審計部決算審核資料）

2025/08/01 00:22

〔記者洪定宏／高雄報導〕審計部統計發現，高雄市去年兒童受虐致死多達12人，高居六都之冠，要求社會局檢討改善；社會局回覆審計部強調，持續配合中央推動三級預防機制，培育社區防暴宣講員，鼓勵民眾通報，並推動「家庭守護大使」提升防暴意識。

審計部公布2024年決算審核結果，針對兒童受虐致死統計，2022年及2023年，高雄各有1人死亡，但2024年突然竄高到12人，新北市9人、台中市4人、台南市2人，桃園市及台北市都掛零，高雄成為六都之冠，防虐體系亟待強化與完善。

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審計部分析，高雄2022年至2024年兒童受虐者，分別有1278人、1489人、1157人，近5成施虐者為（養）父母，顯示家庭功能失衡與親職能力不足為主要肇因。

另外，高雄兒少保護通報累計近3年共3萬9130件，其中醫事人員通報數分別為1213件、1526件、1973件，逐年上升，反映多數虐童案就醫時才被發現，早期辨識與預防機制尚須強化；一般通報比例從7.12％降至5.18％，顯示民眾通報意願降低，社區預警功能趨弱。

社會局回覆審計部強調，持續配合中央政策推動三級預防機制，強化親職教育；每年培育社區防暴宣講員，鼓勵民眾通報，並推動「家庭守護大使」提升防暴意識，表揚通報的鄰里長與里幹事。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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