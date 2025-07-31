再接再厲！7/31威力彩、今彩539頭獎皆摃龜

今晚（31日）開獎的第114000185期今彩539頭獎摃龜；第114000061期威力彩頭獎也摃龜。（本報合成）

2025/07/31 22:15

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（31日）開獎的第114000185期今彩539頭獎摃龜；第114000061期威力彩頭獎也摃龜。

第114000061期威力彩中獎號碼為「第一區：04、09、18、20、29、31。第二區：03」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共2注中獎，每注可得15萬元；肆獎共30注中獎，每注可得2萬元；伍獎共180注中獎，每注可得4000元；陸獎共1186注中獎，每注可得800元；柒獎共2285注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬2877注中獎，每注可得200元；玖獎共1萬6696注中獎，每注可得100元；普獎共2萬9444注中獎，每注可得100元。

請繼續往下閱讀...

第114000185期今彩539中獎號碼為「11、12、17、34、36」。頭獎摃龜；貳獎共187注中獎，每注可得2萬元；參獎共6193注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬688注中獎，每注可得50元。

第114000185期39樂合彩中獎號碼為「11、12、17、34、36」。四合共4注摃龜；三合共250注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬1979注中獎，每注可得1125元。

第114000185期3星彩中獎號碼為「219」。壹獎共194注中獎，每注可得5000元。

第114000185期4星彩中獎號碼為「1206」。壹獎共50注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

威力彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券官網）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法