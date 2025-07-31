「剴剴」生母知道兒子被虐死 因通緝不敢出面見最後一面

剴剴被惡保母虐死案，其外婆（右）到法院作證。（記者張文川翻攝）

2025/07/31 20:36

〔記者劉慶侯／台北報導〕男童「剴剴」的29歲劉姓生母，今天（31日）在台中沙鹿被北市刑大員警逮捕，目前從事網拍的她，警訊中平靜稱，知道兒子「剴剴」被虐致死情事，但她承認因為自己是通緝犯的身分，才一直不敢出面，也才未能送兒子最後一程。

劉姓生母2021年因不滿男友結交新歡，憤而綁架女方，事後被警方逮捕，收押期間發現懷孕，獲交保才產下「愷愷」，但隨即棄保潛逃，致使「剴剴」經新北社中心轉介給劉姓保母，結果慘遭凌虐致死。

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潛逃逾3年的劉女，今日在台中沙鹿落網，與劉女同時被逮捕的，還有她的林姓同居男友，他表示，與劉女是半年多前才認識，根本不知道對方是通緝犯身分，也不知是剴剴案的生母。他對警方要偵辦他涉嫌窩藏人犯罪嫌感到不滿，目前要求律見。警方將進一步釐清案情。

警方表示，劉女是在2021年不滿男友交新歡，找藉口把女方約到家裡囚禁4小時，期間不僅餵毒還拍下影片。對方最後趁機脫逃報案，劉女因此被警方逮捕並被新北地檢署收押。

案件經起訴到法院審理，法官因劉女當時已懷孕約5個月，聲請具保停押，經酌情後在同年10月25日裁定以3萬交保，但劉女生產後卻棄保潛逃被新北地院通緝。

台北市刑警大隊科偵隊根據線報，查出劉女在台中沙鹿一帶出沒，今日下午前往埋伏守候終於將她逮獲，押返隊部偵訊，準備於晚間解送新北地院歸案。

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