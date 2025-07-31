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    割頸夜店女公關奪命! 凶嫌劉柏葳2年前因「這事」骨折脾裂

    涉殺害前女友的男子劉柏葳，傍晚被移送台北地檢署複訊。（記者張文川攝）

    涉殺害前女友的男子劉柏葳，傍晚被移送台北地檢署複訊。（記者張文川攝）

    2025/07/31 19:50

    〔記者張文川／台北報導〕22歲男子劉柏葳昨晚在北市信義區華納威秀地下停車場，持彈簧刀埋伏刺殺谷姓前女友30多刀、割頸致死，今凌晨在宜蘭五結落網，晚間移送台北地檢署。經查，劉男前年曾違規穿越馬路被機車撞飛，法院認定他應負7成過失責任，判拘役30日，劉柏葳挨撞脾臟破裂、骨折，卻仍揹上過失傷害前科。

    法院判決指出，2023年10月22日凌晨2時，劉柏葳在基隆市愛三路步行穿越馬路時，卻未依規定走行人穿越道，被直行的顏姓男機車騎士直接撞飛，劉男的脾臟撕裂傷、右股骨骨折，全身有多處擦挫傷，顏男的左肩也挫傷。雙方互控過失傷害，法院認定雙方都有過失，判劉柏葳拘役30日、顏男拘役50日，皆可易科罰金確定。

    劉柏葳提出民事求償，一口氣求償251萬餘元，主要是勞動能力減損求償50萬元、精神慰撫金150萬元，還有醫藥費、看護費、不能工作損失、交通費等。

    監理站的行車事故鑑定會鑑定意見指出，肇事主因是劉男違規穿越馬路，次因是顏男未注意車前情況，民事庭法官據此認定，劉男應負擔7成的責任，判顏男應賠償劉16萬餘元，雙方都未上訴而確定。

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