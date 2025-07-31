割喉夜店女公關！凶嫌劉柏葳移送北檢 面對媒體詢問不發一語

夜店女公關遭割頸命案凶嫌劉柏葳移送台北地檢署複訊。（記者劉詠韻攝）

2025/07/31 19:25

〔記者劉詠韻／台北報導〕台北市信義威秀地下停車場昨天發生夜店女公關遭前男友割頸命案，凶嫌劉柏葳落網，警詢後，今（31）日移送台北地檢署複訊，他頭戴白色安全帽、身穿黑色T恤、戴著藍色口罩，裹得十分嚴實，面對媒體詢問默不作聲，在戒護下低頭快步通過鏡頭，全程不發一語。

警方調查，劉男昨晚開共享轎車到威秀影城B2地下停車場，見死者谷女騎電動滑板車進入停車場，準備到夜店上班，劉男將她拖入樓梯間持刀砍頸，隨即開車逃逸。警消獲報到場時，谷女倒臥血泊，已明顯失去生命跡象，緊急送往醫院搶救仍宣告不治。

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警方說，劉男行凶後一路從深坑接北宜公路開車到宜蘭，到五結鄉投奔外公，後來在外公的勸說下答應自首。警方一路追緝，將他上銬押解回台北。

劉柏葳今天傍晚約6點30分在警方戒護下抵達北檢，記者問他，「為什麼這麼狠心」、「有要對死者說什麼嗎？」他全程不發一語；檢警將深入調查，詳細案情仍待進一步釐清。

兇嫌劉柏葳面對媒體詢問不發一語。（記者劉詠韻攝）

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