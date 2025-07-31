屏東縣前竹田鄉長傅民雄涉貪 一審重判20年

屏東縣前竹田鄉長傅民雄。（資料照）

2025/07/31 19:04

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣前竹田鄉長傅民雄任內辦理「竹田國小工程委託設計監造及工程」、「竹田圓通寺工程委託設計監造及工程」及「竹田納骨堂統包工程」等案，期約協助廠商得標後收受賄賂，屏東地院今重判傅民雄20年，褫奪公權8年。

檢方調查，傅民雄為圖個人不法利益，與擔任白手套的現任鄉代會秘書曾文星謀議，利用竹田鄉公所於104年起辦理多項工程的機會，期約協助廠商得標後收受賄賂，由前麟洛鄉長李新煌負責的公司在徵得傅民雄首肯後，辦理「圓通寺公園周邊環境整備委託設計監造及工程」、「竹田鄉立納骨堂統包工程」等工程之機會，在廠商得標後收受賄賂，傅民雄涉嫌收取賄賂計43萬餘元，曾文星收取2案賄賂計18萬餘元，監察院還彈劾傅、曾二人。

請繼續往下閱讀...

屏東地方法院今天（31日）依貪污罪判決傅民雄有期徒刑20年，罰金200萬元，褫奪公權8年；曾文星有期徒刑2年6月，罰金35萬元，褫奪公權3年；李新煌有期徒刑1年2個月，褫奪公權2年，林秀章等人、馮文賜等6人則判1年10月到5個月不等徒刑。

傅民雄對於判決結果表示不服，認為自己根本沒收錢，哪來有罪，判他有罪是政治事件，將會提起上訴捍衛自己的清白。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法