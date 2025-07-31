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    夜店女公關遭刺30多刀亡！前男友劉柏葳換車逃宜蘭被逮 送檢方偵辦

    男子劉柏葳（中）移送檢方偵辦。（記者邱俊福攝）

    男子劉柏葳（中）移送檢方偵辦。（記者邱俊福攝）

    2025/07/31 18:42

    〔記者邱俊福／台北報導〕台北市信義區華納威秀地下停車場昨晚發生谷姓夜店女公關遭割頸命案，谷女於上班前遭小5歲的前男友劉柏葳伏擊，強拖到樓梯間，持彈簧刀猛刺30多刀，傷重送醫不治。轄區台北市警信義分局經漏夜追緝，3個多小時後，昨晨在宜蘭縣五結鄉逮捕逃往外公家的劉男到案，劉男警訊後，已依殺人、家庭暴力防治法罪嫌移送檢方偵辦。

    警方調查，昨晚8時40分許，劉男先租一輛共享轎車，開到威秀影城B2地下停車場停放，當見谷女騎乘電動滑板車進入停車場停放欲赴夜店上班時，將她強行拖入樓梯間持刀砍頸刺殺，隨即駕車逃逸。有目擊民眾見狀，經上前查看，看到谷女倒臥血泊，嚇得趕緊報警，警消據到到場時，發現傷重的谷女已無生命跡象，緊急送往北醫搶救仍不治。

    劉男犯案後，將車開到北醫附近的另處停車場停放，再騎預先放在那裡的機車，一路從深坑接北宜公路前往宜蘭，途中將兇刀丟棄到北宜公路山崖，到宜蘭端後，沒有南下回去羅東老家，反而北上往五結鄉找疼愛他的外公，一路追緝的警方，今天凌晨零時24分追到其外公住家外，逮人到案。

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