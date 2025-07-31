犯保協會表揚20位「馨毅爸爸」 法務部長盼社會多關懷被害家庭

法務部長鄭銘謙與犯保張董事長表揚桃園分會馨生人父親程先生。（法務部提供）

2025/07/31 18:51

〔記者劉詠韻、王定傳／台北報導〕犯罪被害人保護協會今表揚全國各地分會推舉20位「馨毅爸爸」，法務部長鄭銘謙表示，「馨毅爸爸」面對的不僅是個人的療癒歷程，同時仍需承擔家庭照顧重責，從法院到復健中心、從急診室到家庭現場，始終以堅毅與不放棄的行動，撐起風雨飄搖的家，呼籲社會大眾更深入認識犯罪被害人的處境。

鄭銘謙致詞時表示，犯保協會長期以來持續關懷與陪伴馨生家庭，深知被害事件發生後，身為被害人的馨毅爸爸不僅自身要經歷漫長而艱辛的復健過程，照顧家庭的重擔並未就此擱下，從地檢署到法院，從急診室到復健中心，辛勤奔波於每一處需要他的現場，他們的沉穩、堅毅與堅持，是家庭走向復原之路不可或缺的力量。

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法務部指出，此次表揚活動除肯定20位「馨毅爸爸」長久以來付出，亦是一場充滿溫度與意義的馨生家庭聚會，現場透過播放犯保協會精心製作的影片，讓馨生家庭回顧一路走來艱辛的歷程，見證彼此如何攜手走過黑暗、重建希望，工作人員並安排家人之間坦率道謝的時刻，不少與會者感動落淚。

鄭銘謙說，每一位馨生人都不是孤軍奮戰，法務部與犯保協會始終秉持「溫暖、有感的柔性司法」理念，落實以家庭為中心的保護服務模式，一路相伴馨生家庭重建生活，呼籲社會大眾多認識及關懷犯罪被害人的處境，一同為強化社會安全網絡制度韌性努力，亦為國家、社會共同守護人權、實踐公平正義的具體展現。

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