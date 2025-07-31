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    酒駕累犯車速太慢被逮 木工師傅13年9次酒駕遭重判

    蔣姓木工師傅屢屢酒駕，4月再度酒駕被抓，法官審酌他已第9次酒駕，重判他9月徒刑，併科10萬元罰金。圖為基隆地院。（記者林嘉東攝）

    蔣姓木工師傅屢屢酒駕，4月再度酒駕被抓，法官審酌他已第9次酒駕，重判他9月徒刑，併科10萬元罰金。圖為基隆地院。（記者林嘉東攝）

    2025/07/31 17:59

    〔記者林嘉東／基隆報導〕蔣姓木工師傅酒駕屢因酒駕被抓，駕照已被吊銷，今年4月間又再次酒駕，因車速異常緩慢，被巡邏警員攔下盤查，測得他酒測值竟達每公升0.94毫克。基隆地院審理，發現他連同這次酒駕，累計13年來已第9次酒駕，依蔣男犯公共危險罪，為酒駕累犯，重判他9月徒刑，併科10萬元罰金。

    判決指出，蔣姓男子今年4月28日6時許，在新北市住處飲用竹葉青，隔天凌晨1時許，又到新北市瑞芳區四角亭工地喝保力達後，開車途經基隆市暖暖區源遠路89巷口時，因行車速度異常緩慢，基隆市警三分局警員巡邏警員見狀上前盤查，聞到他渾身酒味，當場施以酒測，測得酒測值達每公升0.94毫克；檢方調查後，將他依涉犯公共危險罪嫌起訴。

    法院審理時，法官查出他從2012年起有多次酒駕前科，累計至這1次，已是第9次酒駕，且每次酒駕被測得的酒精值濃度都很高；其中，第5次酒駕時，還把1 名被害人撞到骨折。

    法官考量蔣男屢次酒駕，駕照已被吊銷，被關出獄後，又繼續酒駕，未戒除酒駕惡習，且每次酒駕被測得的酒精濃度又高，依蔣男犯公共危險罪，為累犯，判處9月徒刑，併科10萬罰金。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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