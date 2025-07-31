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    首頁　>　社會

    趁妻熟睡「嘿咻」偷拍 感情失和鬧離婚他被告

    蔡姓人夫趁妻子熟睡時上床嘿咻、還偷拍性愛影片，後來被妻子發現怒提告，台南地院依乘機性交罪判蔡男3年4月徒刑。（示意圖，記者王俊忠攝）

    蔡姓人夫趁妻子熟睡時上床嘿咻、還偷拍性愛影片，後來被妻子發現怒提告，台南地院依乘機性交罪判蔡男3年4月徒刑。（示意圖，記者王俊忠攝）

    2025/07/31 18:23

    〔記者王俊忠／台南報導〕1名蔡姓人夫喜歡利用妻子睡覺時上床嘿咻，2022年12月間，夫妻感情失和鬧離婚，蔡男又玩這招、還偷偷拍下與妻子的性愛影片。後來蔡妻在丈夫手機發現偷拍影片、氣得提告，台南地方法院依乘機性交罪判蔡男3年4月徒刑。

    此外，蔡妻也對丈夫提出離婚訴訟，兩人在2024年5月離婚。

    判決表示，2022年12月16日之前某時，蔡男見妻子在台南2人住處房內熟睡，趁機上床與老婆嘿咻、還拍下過程。事後，蔡妻在丈夫手機內發現2人性愛影片，氣得對丈夫提出離婚訴訟；台南地院家事庭為此告發函送檢察官起訴蔡男。

    訊時，蔡男坦認當時與妻子發生性關係、但否認乘機性交，他說是妻子喝完酒要求跟他發生性行為、不是性侵。

    法官檢視性愛影片，發現蔡妻毫無反應，可見當時熟睡、無意識，蔡男也對妻子說「性愛影片我說了是我不對，但沒有照到臉、也沒要傳出去，這到底誰知道」；可見蔡男是在妻子無意識、不知情下，偷拍2人的性愛過程。

    蔡妻則說，過去她曾在吃安眠藥後、未睡著前，會邀丈夫上床嘿咻；2人還是情侶時，蔡男曾利用她睡著時對她嘿咻，那是感情好時可以接受的癖好。但之後為了經濟與丈夫外遇問題爭吵，感情不好、鬧離婚，就不想跟蔡男發生性行為，他卻仍這麼做，違反她的性自主意願。

    法官據此認定蔡男所為是乘機性交，判處3年4月徒刑。還可上訴。

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