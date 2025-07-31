退役中士陳敏政吸收台商當共諜 與將軍合照賺1萬美元 判刑4年、6月

士林地院今依國家安全法之發展組織罪，將陳敏政判刑4年，另依國安刺探收集公務秘密未遂罪，判處可易科罰金的6月徒刑，沒收1萬美元犯罪所得。（資料照）

2025/07/31 18:20

〔記者張文川／台北報導〕退役中士陳敏政、台商胡繼堯7年前被中國吸收為共諜，2人曾赴金門與劉姓少將合照再傳給中共，賺得「工作費」1萬美元（約合新台幣30萬元），並2度試圖收買吸收澎湖林姓陸軍少校未遂。士林地院今依國家安全法之發展組織罪，將陳敏政判刑4年，另依國安刺探收集公務秘密未遂罪，判處可易科罰金的6月徒刑，沒收1萬美元犯罪所得；胡繼堯則依刺探收集公務秘密未遂罪，判刑8月。可上訴。

檢調調查，陳敏政畢業於陸軍士官學校，曾服役於陸軍戰車營連級中士車長，退役後於2018年赴中國經商，結識中共官員及武警，答應為中國發展組織，並吸收胡繼堯加入。

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胡繼堯曾是台北市特殊娛樂業從業人員職業工會副理事長，2021年新冠疫情最嚴峻期間，曾為八大從業人員發聲，要求政府開放酒店、舞廳以保障其工作權。

胡繼堯於2019年8月利用曾經接洽軍方業務單位的關係，安排與陳敏政一同赴金門，拜訪不知情的時任金門防衛指揮部劉姓少將，並於少將辦公室內合照，陳再以微信將合照傳給中共，當做有嘗試拓展組織的證明，取得對方提供的數十萬元台幣「工作費」。

陳、胡再轉往澎湖縣，拜會不知情的時任澎湖防衛指揮部林姓少校，企圖刺探、收集國軍機密，但未得逞；二人仍不死心，同年11月再度要求林姓少校協助洩密，並允諾會給他紅包，林礙於情面，給出不具秘密性的「國軍人員體測標準」及「澎湖地區地方仕紳名冊」等資料敷衍，但拒收紅包。

檢調還查出，自2019年9月起至2022年4月間，陳敏政多次邀約李姓越南台商，以提供報酬為餌，要求李引介財務困難的現役國軍替中共刺探、收集國軍秘密文書等資料，被李男拒絕而未遂。

士檢2023年8月偵結，依國安法「發展組織並刺探、收集公務應秘密文書未遂」、貪污治罪條例「行賄未遂」等罪嫌起訴2人；案經士林地院審理2年，今天宣判。

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