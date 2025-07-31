獨家》遭虐致死男童「剴剴」生母通緝逃亡逾3年 今台中落網

剴剴被惡保母虐死案發生後，其外婆（右）到法院作證。（記者張文川翻攝）

2025/07/31 17:45

〔記者劉慶侯／台北報導〕曾引發國內震驚的男童剴剴遭保母凌虐致死案，他的生母在懷有剴剴5月時，因犯重案被檢方收押，起訴後法官裁定3萬交保，但在交保期間生下剴剴，自此失聯遭法院通緝。台北市警方今日下午在台中沙鹿將她緝獲，預計晚間解送新北地院。

警方表示，男童剴剴的29歲生母姓劉，110年不滿男友另交新歡，居然找理由把女方約到家裡囚禁4小時，期間不僅餵毒還拍下影片。對方最後趁機脫逃報案，劉女因此被警方逮捕並遭新北地檢署收押。

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不過，案件起訴到法院，法官因劉女當時已懷孕約5個月，聲請具保停押，經酌情後在110年10月25日裁定以3萬交保，但劉女生產後卻棄保潛逃遭新北地院通緝。

在剴剴被惡保母虐死案發生後，劉女的行蹤也引起社會各界廣泛注意。法務部檢察司曾表示：「通緝之後透過司法警察協尋，院方通緝是不是公布她照片，基本要由法院處理，因為她不是我們偵查中的通緝，或者是我們執行中通緝。」

台北市警方根據線報查出劉女在台中沙鹿一帶出沒，今日下午前往埋伏守候終於將她逮獲，預計將在晚間7時左右，解送新北地院歸案。

2022年2月出生的男童剴剴，因生父失聯，劉姓生母犯案被檢方收押，委託私人保母照顧，後因私人保母不具備正式收養資格，且剴剴外婆無法負擔照顧費用，轉由新北市政府社會局介入，並委託兒福聯盟安排寄養。

結果當「剴剴」約一歲半時，遭受劉姓保母長期虐待，於2023年12月24日病重送醫後不治，引起國內社會廣泛關注與輿論譴責。

保母劉彩萱（灰衣者）與其妹劉若琳涉虐死男童剴剴，引起國內社會廣泛關注與輿論譴責。（資料照）

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