為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    慘!北市夜店女公關遭割頸 上半身遍布30餘處刀傷慘死

    夜店女公關遭凶嫌劉柏葳割頸身亡。（記者邱俊福翻攝自IG）

    夜店女公關遭凶嫌劉柏葳割頸身亡。（記者邱俊福翻攝自IG）

    2025/07/31 17:38

    〔記者邱俊福／台北報導〕台北市信義區華納威秀地下停車場昨發生夜店女公關遭割頸命案，凶嫌劉柏葳已落網，今午檢警針對遺體初步相驗，發現死者全身頸、胸、背、大腿等多處，遍布30多處銳器傷勢，大部分集中在上半身，凶嫌2分鐘行凶過程中，持彈簧刀對死者頸部等處瘋狂猛刺，手法非常凶殘，造成死者當場傷重倒臥血泊，失去生命跡象。

    今天下午，檢警單位在北醫針對谷姓夜店女公關遺體進行相驗，查知死者的右鎖骨、前頸、後頸、胸部、腹部、背部與大腿等處，遍布30多處銳器傷勢，而據劉男到案表達，當時因對方於網路社群攻擊他，還PO出保護令，非常氣憤下，情緒失控，頭腦一片空白，已忘記整個作案過程。

    警方表示，昨晚8時40分許，劉男先租一輛共享轎車，開到威秀影城B2地下停車場停放，當見谷女騎乘電動滑板車進入停車場欲赴夜店上班時，將她強行拖入樓梯間持刀砍頸刺殺，隨即駕車逃逸；有目擊民眾見狀，經上前查看，看到谷女倒臥血泊，嚇得趕緊報警，警消據到到場時，發現谷女已無生命跡象，緊急送往北醫搶救仍不治。

    劉男犯案後，將車開到北醫附近的另處停車場停放，再騎預先放在那裡的機車，一路從深坑轉北宜公路前往宜蘭，途中將凶刀丟棄到北宜公路山崖，到宜蘭端後，沒有南下回去羅東老家，反而北上往五結鄉找外公，一路追緝的警方，今天凌晨零時24分追到其外公住家外，見劉男正與外公在外散步，當場逮人到案。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播