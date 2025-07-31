慘!北市夜店女公關遭割頸 上半身遍布30餘處刀傷慘死

夜店女公關遭凶嫌劉柏葳割頸身亡。（記者邱俊福翻攝自IG）

2025/07/31 17:38

〔記者邱俊福／台北報導〕台北市信義區華納威秀地下停車場昨發生夜店女公關遭割頸命案，凶嫌劉柏葳已落網，今午檢警針對遺體初步相驗，發現死者全身頸、胸、背、大腿等多處，遍布30多處銳器傷勢，大部分集中在上半身，凶嫌2分鐘行凶過程中，持彈簧刀對死者頸部等處瘋狂猛刺，手法非常凶殘，造成死者當場傷重倒臥血泊，失去生命跡象。

今天下午，檢警單位在北醫針對谷姓夜店女公關遺體進行相驗，查知死者的右鎖骨、前頸、後頸、胸部、腹部、背部與大腿等處，遍布30多處銳器傷勢，而據劉男到案表達，當時因對方於網路社群攻擊他，還PO出保護令，非常氣憤下，情緒失控，頭腦一片空白，已忘記整個作案過程。

請繼續往下閱讀...

警方表示，昨晚8時40分許，劉男先租一輛共享轎車，開到威秀影城B2地下停車場停放，當見谷女騎乘電動滑板車進入停車場欲赴夜店上班時，將她強行拖入樓梯間持刀砍頸刺殺，隨即駕車逃逸；有目擊民眾見狀，經上前查看，看到谷女倒臥血泊，嚇得趕緊報警，警消據到到場時，發現谷女已無生命跡象，緊急送往北醫搶救仍不治。

劉男犯案後，將車開到北醫附近的另處停車場停放，再騎預先放在那裡的機車，一路從深坑轉北宜公路前往宜蘭，途中將凶刀丟棄到北宜公路山崖，到宜蘭端後，沒有南下回去羅東老家，反而北上往五結鄉找外公，一路追緝的警方，今天凌晨零時24分追到其外公住家外，見劉男正與外公在外散步，當場逮人到案。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法