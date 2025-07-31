林岱樺嗆檢「羅織罪名」 雄檢反擊：絕無虛構捏造不容恣意詆毀

林岱樺日前抨擊檢察官「羅織罪名」，雄檢反擊不容恣意詆毀。（資料照）

2025/07/31 17:18

〔記者黃佳琳／高雄報導〕民進黨立委林岱樺被檢調指控涉貪1473萬元助理費，6月被高雄地檢署依違反《貪污治罪條例》等罪起訴，林岱樺30日參加民進廉政會時，公開嗆雄檢「起訴是他（檢調）的天職，羅織罪名是他的天職」，雄檢今發聲明回應，指檢察官偵辦任何案件，不分被告身分地位，公正中立依法執行職務，維護國家法治，絕無虛構捏造，不容恣意詆毀。

雄檢指出，檢察官偵辦任何案件，不分被告身分地位，均本於完整證據調查結果，依法向法院提起公訴。檢察官針對林岱樺涉貪案件已詳細調查並認定事證明確，且曾向法院聲請搜索票執行三波搜索行動，均經法院審核同意。

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林案6名共同被告的羈押聲請，法院審酌相關證據後，也認定被告等人有刪除手機對話等各項湮滅證據等行為明確，被告等人涉犯貪污等犯罪嫌疑重大，裁定准予羈押禁見。

雄檢強調，本案調查期間，起訴援引相關事證均經檢察官反覆查證，嚴謹認定事實並適用法律，詳細記載於起訴書證據清單中。本署檢察官本於客觀性義務，公正中立依法執行職務，維護國家法治，絕無虛構捏造，不容恣意詆毀。

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