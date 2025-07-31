正妹直播主遭指「帶娃扮單身、搶坐韓國瑜主桌」 二告熊海靈仍敗訴

曾被封為「挺韓直播主女神」的高鈞鈞，不滿熊女影射其於陸軍官校專修班的中秋餐會時「硬要跟韓國瑜坐主桌」，憤而提告求償20萬元。（資料照）

2025/07/31 16:53

〔記者劉詠韻／台北報導〕曾被封為「挺韓直播主女神」的高鈞鈞，指控資深藝人熊海靈於YouTube節目中發言影射其利用妹妹身分證隱瞞年齡、欺騙粉絲單身，甚至在陸軍官校中秋參會時「硬要跟韓國瑜坐主桌」，憤而提告求償20萬元。台北地方法院認為熊女未具名指涉，亦未提供可識別個人資訊，相關言論屬可受公評範圍，判決高女敗訴；高鈞鈞不服上訴，台北地院二審仍維持原判，判決確定。

高鈞鈞主張，熊海靈2023年11月間透過Youtube經營頻道，開起名為「熊寶貝生氣了！藍白到底合不合？詹江村」的直播，並提及「明明就已經有小孩了，然後他就說他是單身」、「韓國瑜的造勢場上，他的兩個小孩上台，他當主持人還訪問那兩個小孩幾歲，支持誰？結果那兩個小孩是他的小孩，你們敢相信嗎？」「被起底還在凹還在騙。只要跟他們合作的人，最後都會被出征」等語。

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高鈞鈞指稱，她長期經營網路頻道，從未表明自己單身，熊女甚至提及她在陸軍官校專修班的中秋參會時「硬要跟韓國瑜坐主桌」，認為海女此舉已揭露其隱私，侵害名譽權，憤而提告求償20萬元。

熊海靈辯稱，相關言論是針對直播圈概況抒發感想，並無指名道姓，更未曾透露任何可識別高女的身份資訊，所有陳述出於意見表達，均有依據，非惡意捏造。

台北地院簡易庭一審，高女雖稱自始未隱瞞已有伴侶及子女，也未宣稱單身，但其阻止小孩稱呼「Daddy」、以第三者角度訪問小孩等行為，客觀上確有隱瞞之虞，熊女據此評論，並非無據捏造。至於「硬要坐主桌」，法官認為高女當日確曾坐主桌，直播中也有相關言詞，評論亦非惡意誣指；針對是否批評特定政治人物，審酌高女於直播中確曾提及與特定人士關係緊張，熊女據此推論難認違法，整體言論不構成名譽侵害。

針對高女主張被誣指使用妹妹身分證領酬等行為，法官表示，高女曾坦承酬勞偶以經紀人或公司名義收受，另檢視直播影片內容，熊女並未具體指名道姓，也無法單憑相關言論就連結或想象該名人士為高女，也未表明對方姓名、住址或可辨別身份的資料，難認不法侵害名譽、信用及隱私權。

高鈞鈞不服上訴，台北地院合議庭二審日前維持原判決，判其敗訴。全案確定。

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