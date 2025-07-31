打基隆1999市民專線揚言殺市長 男子遭訴恐嚇公眾罪

張姓男子打電話到基隆市1999專線，恫嚇要殺市長。基隆地檢署偵結，將張男依恐嚇公眾罪嫌起訴。（記者林嘉東攝）

2025/07/31 16:47

〔記者林嘉東／基隆報導〕張姓男子情緒不穩，今年3月間一大早，打電話至基隆市政府1999市民服務專線，恫嚇接電話專員，要到基市府砍市長、殺人；警方獲報循線逮到他，依市民服務專線錄下他恐嚇的內容後，將張男依恐嚇等罪嫌送辦。基隆地檢署今（31日）偵結，將張男依涉犯恐嚇公眾罪起訴。

起訴書指出，張姓男子今年3月14日上午7時許，在住處用市內電話撥打基隆市政府1999市民服務專線，向接電話的謝姓專員，恫嚇：「麻煩你跟市長講清楚，國家新城上面是水源保護區，市長若是敢動歪腦筋，我就去基隆市政府砍他．．．．．」、「不要跟我開玩笑，再來我住的地方騷擾我，我就到基隆市政府開始殺人．．．．．」；謝員掛掉電話後，向警方報案。

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警方循線找到張男，張男坦承有打電話到1999市民服務專線，並依市民服務專線錄音設備錄到張男恫嚇等內容，將張男依恐嚇公眾罪、恐嚇罪嫌函送基隆地檢署偵辦。檢方調查時，接電話的謝姓專員證稱，張男打電話恐嚇要殺市長、要到市政府殺人，但他並未因此心生畏懼；檢方認定張雖不構成恐嚇罪，但仍觸犯恐嚇公眾罪。

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